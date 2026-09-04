Peça sobre profissionais do sexo chega aos palcos de Salvador

Para falar de prostituição feminina, uma das mais estigmatizadas profissões do mundo, o espetáculo-documentário gaúcho Meretrizes traz à tona a exploração de corpos como territórios em disputa e mercadorias sempre à venda.

Criação do Coletivo Gompa (RS), a peça estreia neste sábado, 5, às 20h, na CAIXA Cultural Salvador, na unidade Carlos Gomes, e fica em cartaz, de sexta-feira a domingo, até o próximo dia 13.

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Em cena, a atriz gaúcha Liane Venturella contracena, por vídeo, com personagens da vida real que habitam as ruas das grandes cidades. O público vai se deparar com uma montagem em que teatro, música ao vivo e depoimentos reais se mesclam para compor a dramaturgia.

Os relatos de mulheres marcadas por estigmas sociais, riscos, discriminação e exclusão ganham voz através das denúncias de opressões e preconceitos sofridos cotidianamente por estas profissionais do sexo.

Com direção de Camila Bauer, que também assina a dramaturgia ao lado de Liane, Meretrizes tem roteiro baseado em um resultado de pesquisa e escuta com profissionais do sexo – mulheres entre 18 e 70 anos.

Liane comenta que o espetáculo foi criado para falar sobre mulheres, principalmente sobre o respeito por todas as opções de uma mulher, inclusive a prostituição. “Meretrizes conversa com profissionais do sexo e mostra como muitas enxergam seu corpo, como gerenciam suas vidas”.

Ela diz ainda que a peça não pode ser chamada de solo, já que tem o acompanhamento de uma pianista. “A criadora desse espetáculo foi a Catarina Domenici que, através do piano e das músicas que criou, revela um pouco desse universo de cada uma das personagens, então está muito presente a música no espetáculo”.

No final, o público vive a experiência de conversar com duas profissionais do sexo, então não é um monólogo. É um espetáculo, enfim, com uma equipe muito boa e toda presente em cena”, arremata a atriz.

Hipocrisia e respeito

No palco, Liane se desdobra em cerca de sete personagens. “São várias mulheres profissionais do sexo, e é o tempo inteiro esse trânsito entre contar realmente como atriz, como pessoa, o que foi fazer esse trabalho, e fazer esse trânsito entre essas mulheres. Tentar buscar alguma coisa em comum entre elas, e ao mesmo tempo o que distingue cada uma”.

Ela lembra que Meretrizes faz parte de um tipo de teatro que ela ainda não havia experimentado, que é o teatro documentário e de testemunho. “A gente tinha os relatos, mas um relato é algo muito extenso, de horas de entrevista, então, que recorte nós daríamos a esses relatos? Então, esse trânsito é justamente a mão da Camilla Bauer costurando tudo isso”.

Foto: Divulgação

“Existe uma grande hipocrisia da sociedade com relação às prostitutas e a gente queria falar a respeito disso. Independente das escolhas, todas as mulheres merecem respeito. Duvido que alguém saia igual depois de assistir ao espetáculo e conversar com nossas meninas”, complementa a atriz.

Interação com o público

Segundo Camila Bauer, Meretrizes nasce com um propósito estético de construir uma obra de teatro documentário, sobretudo pela presença real das prostitutas.

“Mas com a vontade de sensibilizar o espectador para essas mulheres, profissionais de uma das profissões mais antigas que a gente tem conhecimento e que ainda não são aceitas, ainda sofrem violências sociais o tempo inteiro”, comenta a diretora gaúcha.

“A ideia é justamente chamar a atenção para esse preconceito que a gente tem, que às vezes é velado, às vezes explícito, compreendendo que as mulheres têm a liberdade de escolher o que elas querem para a vida delas”, alinhava Bauer.

Camila informa ainda que o público vai ver em cena um espetáculo de teatro com música ao vivo, através de um piano, encenado por uma atriz que interpreta diversas mulheres e traz os discursos delas para o palco.

“Todas as falas são baseadas em relatos reais. Alguns aparecem em vídeo, outros são transformados em cena, mas o que o público vai ver são relatos reais de profissionais do sexo falando sobre diversos assuntos. Vai poder interagir e perguntar o que quiser”, detalha Camila.

Para ela, esta peça, na verdade, foi calcada no trabalho de escuta das narrativas que essas mulheres queriam que estivessem em cena. “Ao longo do processo, a gente contou com profissionais do sexo nos ensaios, de algum modo também balizando esse trabalho sem romantizar, sem demonizar, mas trazendo essa realidade. Então, o trabalho privilegia esse lugar de escuta por parte do espectador e esse lugar de protagonismo por parte dessas mulheres”.

Quanto a trabalhar com Liane Venturella, Camila garante que foi um privilégio, já que, para ela, Liane é uma das maiores atrizes do País. “Uma das pessoas mais sensíveis que já vi em cena para a construção de identidades, para trazer a humanidade em cada figura, cada gesto, cada olhar. É uma pessoa extremamente versátil para transitar entre essas figuras, capaz de se colocar verdadeiramente no lugar do outro e levar essa empatia para dentro da cena”, finaliza Camila Bauer.

As sessões dos dias 5 e 11 terão bate-papo pós-espetáculo e intérprete de Libras.

Meretrizes / CAIXA Cultural, Unidade Carlos Gomes / 5, 6, 11, 12 e 13 de setembro / Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 19h / R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) / Vendas: Sympla / Classificação: 16 anos