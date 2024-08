Festival Emoções chega ao fim com uma celebração à inclusão

A Escola Contemporânea de Dança se apresentou nos dois dias do Festival Emoções - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Uma celebração à arte, inclusão e solidariedade. É assim que pode ser definido o Festival Emoções, que começou na terça-feira, 6, e terminou nesta quarta-feira, 7, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Apoiado pelo Grupo A TARDE, o evento reuniu dançarinos profissionais e amadores, além de pessoas cegas e com baixa visão, em uma celebração vibrante para ajudar ao Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

Leia mais:

>> Colorido e diverso, Festival Emoções une acessibilidade e arte

>> Escolas mostram preparação para Festival Emoções: "Muita diversidade"

>> Festival Emoções: conheça história do evento que preza pela inclusão

E o tema ‘Existem Muitas Formas de Ver o Mundo’ não poderia ter sido mais bem explorado. Em uma participação tocante e especial, pessoas cegas e com baixa visão abriram as performances nos dois dias cantando em coral, e mostraram que a arte vai além da visão, como uma manifestação do sentir e do ser.

A Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (EDACE) levou a força femina para o palco | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Jamile Gonçalves, professora de música do ICB, destacou a importância do evento. “É muito importante e apoia a causa do Instituto de Cegos da Bahia. As crianças estando aqui sendo visualizadas mostra que elas são capazes e demonstram o talento delas”, disse, em entrevista ao Portal A TARDE.



Ela também abordou a iniciativa do evento em disponibilizar, pela primeira vez, a audiodescrição para pessoas cegas e de baixa visão. “É de extrema importância e faz com que elas consigam entender e perceber o que está acontecendo no espetáculo”, disse.

Jamile Gonçalves, professora de música do ICB | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Quem também marcou presença no evento foi o coordenador de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Leo Di Ledy. Na oportunidade, ele abordou a relevância de se trabalhar com dança.



“Para mim, é um prazer estar nesse evento, que é tão importante para o ICB. É muito bacana falar desse trabalho com dança e, ao mesmo tempo, ter a dança como uma aliada de um movimento tão importante. É muito bom chegar e ver esse espaço cheio de pessoas que estão aqui para consumir arte. Isso para a gente é muito importante”, enfatizou.

Leo Di Ledy é coordenador de Dança da Funceb | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Uma das escolas que se apresentou nesses dois dias do Festival Emoções foi o Ateliê da Dança, que já existe há 15 anos e foi fundada por Camila Viana, a qual falou sobre a felicidade de participar do evento. “Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui participando ao lado de grandes escolas da nossa cidade”, disse.



Camila completou: “É tão bom usar a nossa arte para ajudar e contribuir. A dança é para todos. Quem é cego ou tem baixa visão também sente o que a dança proporciona. Espero que o ano que vem possa estar aqui também e ajudar mais o Instituto dos cegos”.

Camila Viana é fundadora do Ateliê da Dança | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

As escolas que se apresentaram hoje e amanhã são: Ateliê da Dança, BBT Art Academy, Ballet Helena Palma, Cia. de Jazz Viviane Lopes, Ebateca, Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (EDACE), Escola Contemporânea de Dança, InSalto Cia. de Dança, Lu Pitanga Zumba, Mandala Núcleo de Dança Adulto, Projeto Dança Criança, Studio A, Studio de Ballet Ana Campello, Cia. On Broadway e a Cia. de Dança Juvenil Salesiano do Salvador.



O Festival Emoções teve realização da Mantra Produções, com patrocínio da AXXO Construtora e apoio da Fecomércio-BA, Morya Comunicação, AD)))arte Acessibilidade e Grupo A TARDE.

Veja a galeria de fotos do segundo e último dia do Festival Emoções: