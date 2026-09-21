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LITERATURA

FliConquista 2026 terá quatro dias de programação cultural; confira

Feira Literária de Vitória da Conquista acontece em novembro com atividades culturais

Beatriz Santos
Por
FliConquista 2026
FliConquista 2026 - Foto: Thiago Gama | Divulgação

A FliConquista 2026 já tem data marcada e terá quatro dias de programação cultural em Vitória da Conquista. A quarta edição da Feira Literária de Vitória da Conquista acontece de 12 a 15 de novembro, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, com atividades que passam por diferentes linguagens artísticas.

O tema desta edição será “Trajetórias e narrativas ancestrais na letra e no som”, colocando literatura, memória e ancestralidade no centro das atividades previstas para o evento.

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Programação reúne diferentes linguagens

Durante os quatro dias, o Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima receberá Mesas Literárias, Cinema, Exposições, Teatro, Música, Contação de estórias, Performance, Saraus, Cordel e Lançamentos de livros.

A proposta é reunir leitores, escritores, artistas, estudantes, educadores e público em geral em atividades que aproximam a literatura de outras manifestações culturais. As primeiras atrações confirmadas da FliConquista 2026 devem ser divulgadas em breve.

Tema aborda memória e ancestralidade

A edição deste ano propõe uma abordagem da palavra para além dos livros, relacionando literatura, oralidade, memória, música e outras expressões culturais. A temática parte da ideia de que histórias e conhecimentos também são transmitidos por meio de vozes, cantos, lembranças, saberes e experiências entre gerações.

A curadora da feira, Ester Figueiredo, explica a escolha do tema. “É um tema que se atualiza, no cenário atual, pois funciona como uma ponte entre o passado e o presente. Também, ao relacionar o tema com outras linguagens, como o cinema, a música, a dança, o teatro e a cultura popular valorizam-se as culturas que sofreram apagamento pelo racismo e outras formas de exclusão. Em vez de heranças, aborda-se legado que desafiam o colonialismo da arte literária”

FliConquista 2026

  • Data: 12 a 15 de novembro
  • Local: Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima
  • Cidade: Vitória da Conquista (BA)
  • Tema: “Trajetórias e narrativas ancestrais na letra e no som”
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