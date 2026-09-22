SALVADOR
Galo de Diumbanda realiza caruru em setembro com mais de 14 atrações
Festa acontece no dia 27 de setembro, no bairro Sete Portas
O tradicional Galo de Diumbanda será realizado no dia 27 de setembro, às 18h, no bairro Sete Portas, em Salvador. O evento, que chega à 21ª edição, espera reunir mais de 3 mil pessoas e terá apresentações de mais de 14 atrações musicais.
Realizada pelo cantor e compositor Diumbanda, líder da Companhia do Pagode, a festa também mantém a tradição do caruru de São Cosme e Damião.
Segundo a organização, mais de 30 mil quiabos devem ser utilizados no preparo do prato servido durante o evento.
Galo de Diumbanda terá mais de 14 atrações
Entre as atrações confirmadas estão o próprio Diumbanda, além das bandas Samba Trator e Swing do Fora. A programação reúne diferentes apresentações musicais ao longo da festa.
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O evento é realizado há 21 anos no bairro Sete Portas e se consolidou como uma das celebrações promovidas por Diumbanda na capital baiana.
Ingressos serão trocados por alimentos
O acesso ao Galo de Diumbanda será feito mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A organização informa que sal não será aceito entre os itens destinados à troca.
Os alimentos arrecadados serão encaminhados para instituições de caridade.
A edição deste ano tem expectativa de público superior a 3 mil pessoas, além do preparo de mais de 30 mil quiabos para o tradicional caruru de São Cosme e Damião.