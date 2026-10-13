Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

CULTURA

Grupo de Teatro Vovô Pedro apresenta a peça 'Dr. Bezerra de Menezes – O Médico da Luz'

Espetáculo será apresentado em Lauro de Freitas

Redação
Por Redação
DR. BEZERRA DE MENEZES – O MÉDICO DA LUZ
DR. BEZERRA DE MENEZES – O MÉDICO DA LUZ - Foto: Divulgação

O Grupo de Teatro Vovô Pedro apresenta uma nova montagem de “Dr. Bezerra de Menezes – O Médico da Luz”, espetáculo que leva ao palco uma história inspirada na trajetória de um dos nomes mais conhecidos da espiritualidade e da prática da caridade no Brasil.

Com texto e direção de Maria Fiúza e Edu Adonai, a montagem apresenta episódios da vida de Adolfo Bezerra de Menezes, médico que atravessou desafios pessoais e profissionais sem abandonar uma das escolhas que marcariam profundamente sua história: colocar o conhecimento, a escuta e o cuidado a serviço daqueles que mais necessitavam.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O espetáculo estreou em 29 de agosto de 2026, na sede do Templo Vovô Pedro, em Buraquinho, Lauro de Freitas, em uma apresentação que integrou as homenagens aos 195 anos de nascimento de Bezerra de Menezes. Com lotação completa, a estreia aproximou o público de uma narrativa construída sobre fé, humanidade, renúncia e compromisso com o próximo.

SOBRE O ENREDO

Ambientada no Rio de Janeiro de 1885, a trama acompanha momentos da vida de Bezerra de Menezes e revela não apenas o médico, mas o homem por trás de uma história marcada pela dedicação ao próximo.

Entre relações familiares, encontros e personagens que atravessam sua caminhada, o espetáculo apresenta ao público uma reflexão sobre caridade, fé, cuidado e responsabilidade com o outro, mostrando como pequenas decisões podem transformar profundamente a história de muitas pessoas.

Leia Também:

CULTURA

Fábrica fundada há mais de 200 anos em Salvador esconde história surpreendente
Fábrica fundada há mais de 200 anos em Salvador esconde história surpreendente imagem

MURALISMO

Das telas para as ruas: obra de Juarez Paraíso ganha mural em Salvador
Das telas para as ruas: obra de Juarez Paraíso ganha mural em Salvador imagem

CULTURA

Salvador recebe festival de tatuagem com 80 profissionais e flash tatto
Salvador recebe festival de tatuagem com 80 profissionais e flash tatto imagem

SERVIÇO

Dr. Bezerra de Menezes – O Médico da Luz Grupo de Teatro Vovô Pedro

Apresentações:

18 de outubro de 2026 | 17h Cine Teatro Lauro de Freitas

14 de novembro de 2026 | 19h Teatro de Bolso — Lauro de Freitas

13 de dezembro de 2026 | 17h Cine Teatro Lauro de Freitas

Ingressos: R$ 25,00 — meia-entrada R$ 50,00 — inteira

Vendas: Plataforma Sympla

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Teatro

Relacionadas

Mais lidas