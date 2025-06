Lexa faz primeiro show após morte da filha

Lexa - Foto: Reprodução / Instagram @lexa

A cantora Lexa retornou aos palcos na noite do último sábado,24, e fez o seu primeiro show após a morte da sua filha, durante a Virada Cultural, em São Paulo.

A sua primeira filha, Sofia, faleceu em fevereiro deste ano. O bebê é fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna, 32.

Em publicação nas redes sociais, ela aproveitou para celebrar o momento. "Queria começar esse texto agradecendo primeiramente a Deus. Lembro do dia que achei que eu seria incapaz de voltar a a exercer a minha profissão novamente, mas o Senhor me sustentou", começou.

"6 meses sem fazer shows e agora estou aqui! E eu estou muito feliz por estar aqui. Hoje, o sentimento predominante é alegria! Alegria de estar viva, alegria de fazer o que eu faço ao lado das pessoas que eu amo. Agora eu estou doida para rodar esse Brasil e encontrar vocês! Obrigada São Paulo por essa noite", concluiu.

Morte da filha

Lexa foi internada com pré-eclampsia no final de janeiro. Já em fevereiro, precisou realizar uma cesárea de emergência. A bebê, no entanto, não resistiu e faleceu três dias após o parto.