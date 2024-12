MAC Bahia recebe exposição 'Trans Laerte’

A mostra explora diferentes fases da trajetória de Laerte Coutinho - Foto: Divulgação

Com cerca de 400 obras, chega ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia) a exposição ‘Trans Laerte’, da cartunista e chargista Laerte Coutinho. A mostra explora diferentes fases da trajetória da artista e tem inauguração oficial marcada para esta quinta-feira, 12, com visitação a partir desta sexta, 13, e segue até 23 de fevereiro de 2025.

Organizada em três eixos conceituais — TRANSformadora, TRANSgressora e TRANSmidiática — a exposição revela o humor, a sensibilidade e o engajamento da artista em mais de cinco décadas de produção. O público terá acesso a cartuns, tirinhas e charges que abordam desde questões filosóficas até debates contemporâneos sobre política, poder e direitos humanos.

A montagem expográfica é assinada pela arquiteta Ana Kalil e é uma realização da Somos Comunicação e da Via Press Comunicação, com apoio do Edital Funarte das Artes 2023. A curadoria é de Nobu Chinen, renomado pesquisador e especialista em histórias em quadrinhos, que ressalta como a obra de Laerte dialoga com os contextos sociais e culturais do Brasil e do mundo.