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ARTE

Maior mural indígena do Brasil é concluído em Salvador; veja fotos

Mural horizontal ocupa um dos principais corredores viários da capital baiana

Beatriz Santos
Por
Imagem ilustrativa da imagem Maior mural indígena do Brasil é concluído em Salvador; veja fotos
Foto: Divulgação

Salvador ganhou um mural de 200 metros de extensão na ligação Iguatemi–Paralela. Intitulada “Águas Ancestrais – Corpo-Rio, Território Vivo”, a obra foi criada pelos artistas indígenas Thiago Tupinambá, da Bahia, e Isa Muriá, do Pará, e já está concluída e entregue à população.

A intervenção integra o Circuito de Murais do BRT - Arte como respiro, memória e território vivo em Salvador e ocupa uma extensa superfície de concreto em uma das áreas de maior circulação da cidade. Segundo a organização do projeto, trata-se do maior mural horizontal já realizado por artistas indígenas no Brasil.

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A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos, e pela Trevo Produções, com curadoria e concepção do Projeto MURAL - Movimento Urbano de Arte Livre.

Mural transforma concreto em rio

O conceito da obra parte do significado de origem Tupi-Guarani atribuído ao nome Iguatemi: “rio ondulante” ou “água que corre”. A partir dessa referência, os artistas construíram uma composição que reúne grafismos, figuras simbólicas, referências sonoras, memória e movimento.

Um rio contínuo percorre visualmente os 200 metros do mural e conecta os diferentes elementos da pintura. Na narrativa proposta pela obra, a água funciona como elemento de ligação entre histórias, identidades e saberes ancestrais.

O trabalho também estabelece uma relação com a história do território. Onde existia o Rio Camarajipe, o mural cria um “rio simbólico” que leva Carrancas do Rio São Francisco à região do Iguatemi. A composição também inclui altares sonoros, estabelecendo uma conexão entre a música de Salvador e referências à ancestralidade.

Artistas de Bahia e Pará assinam obra

A criação reúne trajetórias de dois artistas indígenas de diferentes regiões do país. Thiago Tupinambá é baiano, enquanto Isa Muriá é paraense.

A proposta estabelece um diálogo entre referências culturais dos dois estados e leva ao espaço público uma produção contemporânea relacionada às identidades e à diversidade dos povos indígenas brasileiros.

A presença dos dois artistas também coloca a autoria indígena no centro da intervenção. Em vez de uma representação produzida por terceiros, a obra é construída pelos próprios artistas a partir de referências culturais e narrativas ligadas às suas trajetórias.

Obra passa a integrar paisagem de Salvador

Com a conclusão do mural, “Águas Ancestrais” passa a fazer parte da paisagem urbana da ligação Iguatemi–Paralela. A intervenção pode ser observada por motoristas, passageiros do transporte público, ciclistas e pedestres que circulam pelo trecho.

A obra integra a segunda etapa do Circuito de Murais do BRT, que também tem ações em andamento no bairro do Itaigara. O projeto tem como proposta levar intervenções artísticas para áreas de circulação cotidiana da cidade.

Veja fotos!

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Ficha técnica da obra

  • Obra: Águas Ancestrais – Corpo-Rio, Território Vivo
  • Local: ligação Iguatemi–Paralela, Salvador, Bahia
  • Projeto: Circuito de Murais do BRT - Arte Como Respiro, Memória e Território Vivo
  • Artistas: Thiago Tupinambá e Isa Muriá
  • Curadoria: Vanessa Vieira/Projeto MURAL
  • Coordenação executiva: Marcos Clement
  • Produção de campo: Gui Capriolli
  • Assistentes de produção: Rubens Chagas - Suck
  • Assistentes de pintura: Flávio Córtex, Pérola Aimée e Canário
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