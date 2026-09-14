Margareth Menezes participará de seminário cultural em Salvador

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A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa, nesta terça-feira, 15, da abertura do Seminário Regional Nordeste do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), em Salvador. O evento começa às 13h, no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, no Centro da capital baiana.

Às 14h30, a ministra participa do painel “A política cultural a partir dos territórios: escuta, participação e transformação”. A discussão aborda a construção de políticas culturais a partir das experiências locais, da participação social e das diferentes realidades dos territórios.

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O seminário é realizado pelo Ministério da Cultura em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). A programação segue até quinta-feira, 17, na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Vale do Canela.

Também participa do encontro a secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do MinC, Roberta Martins.

Evento reúne representantes de diferentes setores

Além de representantes do Ministério da Cultura e dos Institutos Federais parceiros do PNCC, o seminário reúne Agentes Territoriais, Comitês de Cultura, pesquisadores e representantes da sociedade civil envolvidos com políticas públicas culturais no Nordeste.

A programação inclui palestras, debates e apresentações de trabalhos relacionados a experiências, pesquisas e conhecimentos produzidos nos territórios.

Entre os temas previstos estão território e diversidade cultural; participação social e direitos culturais; gestão, governança e avaliação das políticas públicas de cultura; formação, extensão e inovação.

Programação segue até quinta-feira

Na quarta-feira, 16, as atividades começam às 8h, com o credenciamento. A programação inclui mesas-redondas sobre metodologias de integração no território e participação social nas políticas culturais, além de salas temáticas organizadas em quatro eixos:

O território onde a política acontece e onde o conhecimento é produzido: territórios, cartografias sociais e diversidade cultural;

territórios, cartografias sociais e diversidade cultural; As pessoas e as redes: participação social, direitos culturais e desenvolvimento comunitário e territorial;

participação social, direitos culturais e desenvolvimento comunitário e territorial; O Estado e a inovação: gestão, governança e avaliação das políticas públicas de cultura;

gestão, governança e avaliação das políticas públicas de cultura; O futuro: formação, extensão e inovação para as políticas públicas de cultura e educação.

Na quinta-feira, 17, estão previstas mesas-redondas sobre Cartografias Culturais e Novas estratégias do PNCC. O encerramento do seminário está marcado para as 17h.

Programa Nacional dos Comitês de Cultura

Instituído em 2023, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura tem como objetivo ampliar o acesso às políticas públicas de cultura e fortalecer os mecanismos de participação social.

O PNCC atua por meio de uma rede formada por Comitês de Cultura e Agentes Territoriais de Cultura, responsáveis por desenvolver ações de mobilização, formação, comunicação e orientação para o acesso às políticas culturais em diferentes regiões do país.