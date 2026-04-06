LUTO NO REGGAE MUSIC
Morre George Chocolate, vocalista do bloco afro Muzenza, aos 63 anos
O integrante teria morrido devido causas naturais, segundo informações da Secult-BA
Por Carla Melo
Morreu no domingo, 5, o vocalista do Bloco Afro Muzenza José George Nascimento, conhecido como George Chocolate, aos 63 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais do bloco.
“Foram mais de 20 anos de história no Afro Muzenza, levando sua voz, sua energia e seu amor pelo reggae para todos nós. Ele não fez só música — fez família, construiu caminhos e deixou um legado que jamais será esquecido. Em nome da Família Muzenza, expressamos nossos sentimentos aos familiares. Descanse em paz, Chocolate”, informou o post.
Segundo informações da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), o vocalista morreu por causas naturais.
Em nota, a Secult reconheceu a importância do vocalista para a cultura afrobaiana e também se solidarizou com amigos e familiares de George Chocolate.
“Neste momento de dor, a Secult-BA se solidariza com familiares, amigos e com toda a comunidade ligada ao Muzenza, entidade com relevância histórica na Bahia e que contribui com o talento de artistas que levam a cultura da Bahia para o mundo”, disse em nota
Integrante do bloco afro Muzenza há cerca de duas décadas, George Chocolate construiu uma trajetória na cultura afro-baiana, sendo uma voz importante na afirmação identitária e na força dos blocos afro no Carnaval de Salvador.
Criado em 5 de maio de 1981 no bairro da Liberdade, como tributo a Bob Marley, o Muzenza consolidou-se ao longo dos anos pela mistura inovadora do samba com ritmos jamaicanos e raízes africanas, tornando-se uma referência cultural dentro e fora do país.
