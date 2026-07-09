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TEATRO EM SALVADOR

Peça sobre heroínas do Dois de Julho ganha nova temporada em Salvador

Peça infantojuvenil transforma a história da Independência da Bahia em experiência interativa

Beatriz Santos
Por
Espetáculo "Meninas Contam a Independência"
Espetáculo "Meninas Contam a Independência" - Foto: Divulgação

A história das mulheres que ajudaram a conquistar a Independência da Bahia volta aos palcos de Salvador em uma temporada especial.

O espetáculo "Meninas Contam a Independência", da premiada A Panacéia – grupA de teatro, estreia no dia 19 de julho, no Teatro Módulo, com novas apresentações nos dias 26 de julho e 2 de agosto, sempre às 11h.

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A montagem une teatro, música e interação para apresentar às novas gerações personagens fundamentais do Dois de Julho de forma divertida e acessível.

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Indicado ao Prêmio Bahia Aplaude 2024 na categoria de Melhor Espetáculo Infantojuvenil, o espetáculo convida crianças, jovens e famílias para embarcar em uma aventura inspirada na luta pela Independência do Brasil na Bahia.

Além de celebrar o Dois de Julho, a temporada também marca os 18 anos de trajetória da A Panacéia, coletivo que se consolidou como uma das principais referências do teatro feminista no estado.

Com formato de peça-jogo, a produção transforma o palco em um grande tabuleiro interativo, onde cada desafio leva o público a conhecer heroínas como Joana Angélica, Maria Felipa, Maria Quitéria, Urânia Vanério e a Cabocla. A proposta vai além da narrativa histórica e incentiva a participação da plateia durante toda a apresentação.

Ao reunir humor, poesia, música original e brincadeiras, "Meninas Contam a Independência" busca despertar o interesse das crianças pela memória baiana, mostrando que coragem, liderança e transformação também fazem parte da história das mulheres que ajudaram a construir o país.

Uma aventura para conhecer as heroínas da Bahia

A história começa quando duas atrizes encontram um misterioso jogo de tabuleiro. A partir desse encontro, elas passam a enfrentar desafios, enigmas e canções que conduzem o público por diferentes momentos da Independência da Bahia.

Durante a jornada, a montagem reforça que heroísmo não pertence apenas aos livros de História. A cada apresentação, a interação com a plateia torna a experiência diferente, aproximando crianças e adultos dos acontecimentos que marcaram o Dois de Julho.

Espetáculo já passou por festivais e prepara nova circulação

Em pouco mais de um ano, "Meninas Contam a Independência" passou por escolas, hospitais, teatros e espaços culturais, além de integrar festivais como o Festival Internacional de Guaramiranga, no Ceará, o FIAC – Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia e o FIGA.

Depois da temporada em Salvador, a produção seguirá para a Mostra Sesc de Artes para Infância, em Campina Grande (PB), além da circulação "Refazendo a Rota da Independência", que percorrerá cidades baianas ligadas às lutas pela Independência. O espetáculo também passará por espaços culturais do Banco do Nordeste na Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

A Panacéia celebra 18 anos de teatro feminista

A temporada especial também comemora os 18 anos da A Panacéia – grupA de teatro. Fundado em Salvador, o coletivo construiu uma trajetória voltada para a valorização das experiências femininas, da memória histórica e da equidade de gênero por meio das artes cênicas.

Ao longo de quase duas décadas, a companhia desenvolveu espetáculos autorais, participou de festivais nacionais e internacionais e conquistou premiações importantes.

Nos últimos anos, intensificou a pesquisa sobre mulheres invisibilizadas pela História, dando origem a montagens como "EU PAGU", "Filipa", "200+1 – As Heroínas da Independência" e "Meninas Contam a Independência".

Além da produção artística, o grupo promove oficinas, cursos e atividades voltadas para mulheres e meninas, utilizando o teatro como ferramenta de formação, fortalecimento da autoestima e valorização da memória feminina.

Meninas Contam a Independência – Temporada especial em homenagem ao Dois de Julho

  • Quando: 19 e 26 de julho e 2 de agosto, às 11h
  • Onde: Teatro Módulo – Salvador (BA)
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