Projeto MURAL expande arte urbana com festival na Feira de São Joaquim

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A Feira de São Joaquim, em Salvador, recebe obras de 14 artistas visuais na quinta edição do Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre. A iniciativa celebra dez anos de atuação com um festival gratuito nos dias 13 e 14 de novembro, e terá ainda a produção de um documentário sobre a história do projeto e o muralismo na cidade, previsto para dezembro.

As primeiras pinturas começaram em outubro e já ocupam as paredes da feira. Participam desta etapa os artistas Cabuloso, Denissena, Eder Muniz, Julia Zogbe, Faraó, Kbça, Alaído, Samuca, Rask, Rolê, Zana Nacola e Tai Oliver.

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A próxima fase prevê um megamural dos artistas Lee27 e Galvão na fachada da área dos pescados. A obra vai integrar a entrada do novo circuito artístico da feira.

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O Festival MURAL será realizado nos dias 13 e 14 de novembro, com entrada gratuita. A programação inclui feira de arte e criatividade, oficinas, bate-papos, performances e apresentações musicais, além de atividades voltadas à valorização da produção artística local.

Localizada às margens da Baía de Todos-os-Santos, a Feira de São Joaquim é conhecida por ser um território de memória, trabalho, resistência e identidade cultural, reunindo gerações de feirantes, comerciantes e artesãos que mantêm vivas tradições fundamentais para a cultura baiana.

Criado em 2016 pela jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira, o Projeto MURAL já realizou mais de 65 intervenções, incluindo 26 megamurais, com a participação de mais de 50 artistas. As obras estão espalhadas por diferentes bairros de Salvador.

A quinta edição é realizada pela Trevo Produções, em parceria com a Fundação Gregório de Mattos (FGM), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) e a Prefeitura de Salvador, por meio do Programa Viva Cultura. O projeto conta com apoio do SindiFeira.