Quadrinista baiano é convidado para importante festival internacional

Hugo Canuto transforma divindades das religiões afro-brasileiras em heróis - Foto: Divulgação

Famoso por recriar uma famosa capa da HQ "Os Vingadores", da Marvel, desenhada por Jack Kirby, trocando os famosos heróis da editora por divindades das religiões afro-brasileiras, o autor Hugo Canuto foi convidado para os 20 anos do Luanda Cartoon, um dos maiores festivais de arte e animação no continente africano.

Hugo foi o primeiro autor de histórias em quadrinhos da Bahia a participar do evento que reuniu mais de 20 artistas de Angola, Brasil, Portugal e República Democrática do Congo. Esteve presente, ainda, o autor Paulo Monteiro, organizador do tradicional Festival de Beja, em Portugal.



O evento foi organizado pelo Estúdio Olindomar, dos irmãos Lindomar e Olímpio de Souza, que há décadas promovem o desenvolvimento da cena de ilustração e artes visuais no país, bem como a produção de HQs para formação de leitores e novos criativos em Angola.

A viagem durou uma semana, com palestras, exposição das artes e páginas das obras "Contos dos Orixás" e "O Rei do Fogo", do autor Hugo Canuto, e uma visita aos principais museus e espaços culturais da cidade, fortalecendo os vínculos entre as artes gráficas da Bahia e Angola.

