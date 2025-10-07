Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Sede da Irmandade da Boa Morte é restaurada na Bahia

O casarão teve sua fachada pintada e recebeu outras melhorias

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/10/2025 - 22:32 h
Sede da Irmandade da Boa Morte
Sede da Irmandade da Boa Morte -

A sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte foi restaurada oficialmente. A cerimônia de entrega do espaço ocorreu nesta terça-feira, 7, na cidade de Cachoeira, na Bahia, onde a Acelen Renováveis recebeu uma placa de reconhecimento pela ação.

Júnior Aranha recebendo a placa
Júnior Aranha recebendo a placa | Foto: Ricardo Oliveira

O trabalho da empresa envolveu a recuperação da pintura da fachada do imóvel, a substituição de vidraças e maçanetas e a adaptação dos banheiros para garantir melhor acessibilidade às irmãs.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É motivo de orgulho apoiar uma instituição que representa dois séculos de resistência, fé e cultura. Contribuir para a Irmandade da Boa Morte significa preservar um patrimônio vivo e, ao mesmo tempo, valorizar o protagonismo das mulheres negras que mantêm essas tradições no Recôncavo baiano”, disse Júnior Aranha, gerente de implantação do projeto.

PAC Cidades Históricas

Vale lembrar que a Irmandade da Boa Morte foi uma das instituições contempladas pelo projeto PAC Cidades Históricas em 2025. Em agosto, a sede recebeu a visita da ministra da Cultura, Margareth Menezes, da primeira-dama, Janja Lula da Silva e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Leia Também:

Baco Exu do Blues marca presença em desfile em Paris
A Tarde Play mostra como foram as audições de 'Gal, o Musical' em Salvador
Conflito de Gaza chega a Salvador com espetáculo inédito

Elas cumpriram agenda em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, com foco na valorização do patrimônio e na promoção da igualdade racial. Durante a visita, Margareth ressaltou que esta é a primeira vez que obras do PAC voltadas ao patrimônio histórico chegam a Cachoeira, o que representa uma conquista para a região.

Entre as iniciativas apoiadas, está a Casa de Samba de Dona Dalva, referência cultural do município e um dos mais antigos símbolos de resistência, fé e preservação cultural do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

irmandade da boa morte restauração

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sede da Irmandade da Boa Morte
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Sede da Irmandade da Boa Morte
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Sede da Irmandade da Boa Morte
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Sede da Irmandade da Boa Morte
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x