Sede da Irmandade da Boa Morte é restaurada na Bahia
O casarão teve sua fachada pintada e recebeu outras melhorias
Por Franciely Gomes
A sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte foi restaurada oficialmente. A cerimônia de entrega do espaço ocorreu nesta terça-feira, 7, na cidade de Cachoeira, na Bahia, onde a Acelen Renováveis recebeu uma placa de reconhecimento pela ação.
O trabalho da empresa envolveu a recuperação da pintura da fachada do imóvel, a substituição de vidraças e maçanetas e a adaptação dos banheiros para garantir melhor acessibilidade às irmãs.
“É motivo de orgulho apoiar uma instituição que representa dois séculos de resistência, fé e cultura. Contribuir para a Irmandade da Boa Morte significa preservar um patrimônio vivo e, ao mesmo tempo, valorizar o protagonismo das mulheres negras que mantêm essas tradições no Recôncavo baiano”, disse Júnior Aranha, gerente de implantação do projeto.
PAC Cidades Históricas
Vale lembrar que a Irmandade da Boa Morte foi uma das instituições contempladas pelo projeto PAC Cidades Históricas em 2025. Em agosto, a sede recebeu a visita da ministra da Cultura, Margareth Menezes, da primeira-dama, Janja Lula da Silva e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.
Elas cumpriram agenda em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, com foco na valorização do patrimônio e na promoção da igualdade racial. Durante a visita, Margareth ressaltou que esta é a primeira vez que obras do PAC voltadas ao patrimônio histórico chegam a Cachoeira, o que representa uma conquista para a região.
Entre as iniciativas apoiadas, está a Casa de Samba de Dona Dalva, referência cultural do município e um dos mais antigos símbolos de resistência, fé e preservação cultural do país.
