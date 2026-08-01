Vincent Pastore, ator de 'Sopranos', morre aos 80 anos

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O ator Vincent Pastore, morreu aos 80 anos, neste sábado, 1º. Ele ficou mais conhecido por viver Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero na série "Os Sopranos".

De acordo com informações do Deadline, o ator foi encontrado em sua casa, após um vizinho não conseguir contato por três dias. A morte está sendo investigada pela polícia.

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Vicent Pastore nasceu no Bronx, Nova York, em 14 de julho de 1946, e lutou na Guerra do Vietnã na juventude. Ele se formou na Universidade Pace em artes dramáticas.

Entre seus trabalhos, ele teve papéis menores em "Os Bons Companheiros" e "Homens de Respeito". Na década de 1990, ele passou a ganhar interpretações de destaque em "Gotti", e "The Jerky Boys: O Filme".

Seu principal papel foi na série sobre a família mafiosa Soprano, série de sucesso da HBO do começo dos anos 2000. Ele viveu Salvatore "Big Pussy", um dos melhores amigos de Tony Soprano, o protagonista da trama.

Seus papéis mais recentes foram em "Yellowjacktes", "A Brooklyn Love Story" e "The Curse".