13º salário de 2026 terá segunda parcela antecipada; veja datas e como calcular

Siga o A TARDE no Google

A segunda parcela do 13º salário de 2026 terá seu pagamento antecipado para os trabalhadores brasileiros. Além dos prazos tradicionais, as empresas e colaboradores devem ficar atentos às alterações no calendário.

A primeira parcela deverá ser paga até 30 de novembro, que cai em uma segunda-feira. Essa quantia corresponde a 50% do salário bruto, sem descontos de INSS ou Impostos de Renda.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto a segunda parcela poderá ser “adiantada” para o dia 18 de dezembro, uma sexta-feira. A alteração ocorre porque o prazo legal termina no dia 20 de dezembro, que cai em um domingo neste ano. Nessa fase, serão feitos os descontos de INSS e IR, quando cabíveis.

Quem tem direito ao 13º salário de 2026?

De acordo com a Lei 4.090/1962, tem direito ao décimo terceiro aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias. Com isso, o mês em que o trabalhador tiver atuado durante 15 dias ou mais será contado como mês inteiro, com pagamento integral do valor correspondente daquele mês.

Além disso, colaboradores afastados por licença maternidade, doença ou acidentes também deverão receber o benefício.

Em casos de demissão sem justa causa, o décimo deverá ser calculado diante do período trabalhado e pago junto com a rescisão. Já em casos onde o trabalhador é demitido com justa causa, ele perderá o benefício.

Saiba como calcular o 13º salário

De acordo com a calculadora de 13º Salário da Serasa, para calcular o décimo terceiro salário, você deve seguir três passos, sendo eles:

Identificar o salário bruto do trabalhador.

Multiplicar pelo número de meses trabalhados no ano.