Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

13º salário de 2026 terá segunda parcela antecipada; veja datas e como calcular

Trabalhadores devem ficar atentos às mudanças no calendário

Agatha Victoria Reis
Por
Gestão e controle das finanças públicas
Gestão e controle das finanças públicas - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

A segunda parcela do 13º salário de 2026 terá seu pagamento antecipado para os trabalhadores brasileiros. Além dos prazos tradicionais, as empresas e colaboradores devem ficar atentos às alterações no calendário.

A primeira parcela deverá ser paga até 30 de novembro, que cai em uma segunda-feira. Essa quantia corresponde a 50% do salário bruto, sem descontos de INSS ou Impostos de Renda.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto a segunda parcela poderá ser “adiantada” para o dia 18 de dezembro, uma sexta-feira. A alteração ocorre porque o prazo legal termina no dia 20 de dezembro, que cai em um domingo neste ano. Nessa fase, serão feitos os descontos de INSS e IR, quando cabíveis.

Leia Também:

DEVOLUÇÃO

Produto entrou em promoção depois que você comprou: dá para pedir a diferença?
Produto entrou em promoção depois que você comprou: dá para pedir a diferença? imagem

ECONOMIA

Gigante do varejo começa obra de megaloja de R$ 110 milhões no Brasil
Gigante do varejo começa obra de megaloja de R$ 110 milhões no Brasil imagem

INADIMPLÊNCIA

Dívidas sufocam 5,2 milhões de baianos; saiba como se organizar
Dívidas sufocam 5,2 milhões de baianos; saiba como se organizar imagem

Quem tem direito ao 13º salário de 2026?

De acordo com a Lei 4.090/1962, tem direito ao décimo terceiro aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias. Com isso, o mês em que o trabalhador tiver atuado durante 15 dias ou mais será contado como mês inteiro, com pagamento integral do valor correspondente daquele mês.

Além disso, colaboradores afastados por licença maternidade, doença ou acidentes também deverão receber o benefício.

Em casos de demissão sem justa causa, o décimo deverá ser calculado diante do período trabalhado e pago junto com a rescisão. Já em casos onde o trabalhador é demitido com justa causa, ele perderá o benefício.

Saiba como calcular o 13º salário

De acordo com a calculadora de 13º Salário da Serasa, para calcular o décimo terceiro salário, você deve seguir três passos, sendo eles:

  • Identificar o salário bruto do trabalhador.
  • Multiplicar pelo número de meses trabalhados no ano.
  • Dividir o resultado por 12
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil décimo terceiro salário economia

Relacionadas

Mais lidas