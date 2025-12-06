A moeda esquecida na sua casa pode render mais de R$ 100; saiba qual

Moeda de 50 centavos vira alvo de colecionadores após erro raro - Foto: Reprodução / Freepik

A moeda de 50 centavos de 2002 voltou ao centro das atenções depois que colecionadores identificaram uma falha de fabricação que a tornou um item disputado no mercado numismático.

Conhecida como “reverso horizontal”, a falha ocorre quando o verso da moeda fica desalinhado em relação ao anverso — um erro mecânico pouco comum nas máquinas de cunhagem.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da grande quantidade produzida naquele ano, apenas uma minoria apresenta o defeito, o que explica o interesse crescente e o valor agregado.

Quanto ela realmente vale?

O preço varia conforme o estado de conservação da peça, mas as estimativas já chamam atenção:

Flor de Cunho (FC) – impecável: acima de R$ 100

acima de R$ 100 Pouco circulada : entre R$ 50 e R$ 70

: entre R$ 50 e R$ 70 Muito circulada: entre R$ 30 e R$ 50

Moedas certificadas, com o erro bem visível e preservadas, podem alcançar valores maiores em leilões especializados.

Por que o valor dispara?



No universo dos colecionadores, raridade é tudo. Erros de cunhagem são difíceis de prever, difíceis de reproduzir e, por isso, bastante valorizados. Cada peça com falha se torna praticamente única, despertando o interesse de quem investe ou coleciona itens históricos.

Onde vender moedas raras

Quem identificar uma moeda com erro pode buscar diferentes canais para negociação:

Plataformas de vendas como Mercado Livre e OLX

Grupos de colecionadores no Facebook, WhatsApp e Telegram

Casas de numismática e leilões especializados, que costumam pagar mais

Antes de anunciar, é importante confirmar a autenticidade do erro — a avaliação de um numismata ajuda a evitar golpes e garantir a venda correta.

Outras moedas brasileiras que valem ficar guardadas

O Brasil tem várias peças valorizadas pela tiragem baixa ou pelo apelo histórico. Alguns exemplos: