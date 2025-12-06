ECONOMIA
A moeda esquecida na sua casa pode render mais de R$ 100; saiba qual
Moeda de 50 centavos virou item raro por causa de erro de fabricação e pode render mais de R$ 100
Por Iarla Queiroz
A moeda de 50 centavos de 2002 voltou ao centro das atenções depois que colecionadores identificaram uma falha de fabricação que a tornou um item disputado no mercado numismático.
Conhecida como “reverso horizontal”, a falha ocorre quando o verso da moeda fica desalinhado em relação ao anverso — um erro mecânico pouco comum nas máquinas de cunhagem.
Apesar da grande quantidade produzida naquele ano, apenas uma minoria apresenta o defeito, o que explica o interesse crescente e o valor agregado.
Quanto ela realmente vale?
O preço varia conforme o estado de conservação da peça, mas as estimativas já chamam atenção:
- Flor de Cunho (FC) – impecável: acima de R$ 100
- Pouco circulada: entre R$ 50 e R$ 70
- Muito circulada: entre R$ 30 e R$ 50
Moedas certificadas, com o erro bem visível e preservadas, podem alcançar valores maiores em leilões especializados.
Leia Também:
Por que o valor dispara?
No universo dos colecionadores, raridade é tudo. Erros de cunhagem são difíceis de prever, difíceis de reproduzir e, por isso, bastante valorizados. Cada peça com falha se torna praticamente única, despertando o interesse de quem investe ou coleciona itens históricos.
Onde vender moedas raras
Quem identificar uma moeda com erro pode buscar diferentes canais para negociação:
- Plataformas de vendas como Mercado Livre e OLX
- Grupos de colecionadores no Facebook, WhatsApp e Telegram
- Casas de numismática e leilões especializados, que costumam pagar mais
Antes de anunciar, é importante confirmar a autenticidade do erro — a avaliação de um numismata ajuda a evitar golpes e garantir a venda correta.
Outras moedas brasileiras que valem ficar guardadas
O Brasil tem várias peças valorizadas pela tiragem baixa ou pelo apelo histórico. Alguns exemplos:
- 1 real de 1998, comemorativa dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
- Moedas de 10 centavos de 1999, produzidas em menor quantidade
- Outras moedas com erros de cunhagem, que costumam virar raridades instantâneas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes