Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

A moeda esquecida na sua casa pode render mais de R$ 100; saiba qual

Moeda de 50 centavos virou item raro por causa de erro de fabricação e pode render mais de R$ 100

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

06/12/2025 - 11:46 h
Moeda de 50 centavos vira alvo de colecionadores após erro raro
Moeda de 50 centavos vira alvo de colecionadores após erro raro -

A moeda de 50 centavos de 2002 voltou ao centro das atenções depois que colecionadores identificaram uma falha de fabricação que a tornou um item disputado no mercado numismático.

Conhecida como “reverso horizontal”, a falha ocorre quando o verso da moeda fica desalinhado em relação ao anverso — um erro mecânico pouco comum nas máquinas de cunhagem.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da grande quantidade produzida naquele ano, apenas uma minoria apresenta o defeito, o que explica o interesse crescente e o valor agregado.

Quanto ela realmente vale?

O preço varia conforme o estado de conservação da peça, mas as estimativas já chamam atenção:

  • Flor de Cunho (FC) – impecável: acima de R$ 100
  • Pouco circulada: entre R$ 50 e R$ 70
  • Muito circulada: entre R$ 30 e R$ 50

Moedas certificadas, com o erro bem visível e preservadas, podem alcançar valores maiores em leilões especializados.

Leia Também:

Jovens de até 24 anos vão receber R$ 1.200 em fevereiro; saiba como sacar
Flávio Bolsonaro candidato faz dólar disparar e Ibovespa afundar
A mansão dos sonhos: casa luxuosa no condomínio de Virginia chama atenção
Loteria acumula e chega a R$ 4,4 bilhões; Saiba como apostar

Por que o valor dispara?

No universo dos colecionadores, raridade é tudo. Erros de cunhagem são difíceis de prever, difíceis de reproduzir e, por isso, bastante valorizados. Cada peça com falha se torna praticamente única, despertando o interesse de quem investe ou coleciona itens históricos.

Onde vender moedas raras

Quem identificar uma moeda com erro pode buscar diferentes canais para negociação:

  • Plataformas de vendas como Mercado Livre e OLX
  • Grupos de colecionadores no Facebook, WhatsApp e Telegram
  • Casas de numismática e leilões especializados, que costumam pagar mais

Antes de anunciar, é importante confirmar a autenticidade do erro — a avaliação de um numismata ajuda a evitar golpes e garantir a venda correta.

Outras moedas brasileiras que valem ficar guardadas

O Brasil tem várias peças valorizadas pela tiragem baixa ou pelo apelo histórico. Alguns exemplos:

  • 1 real de 1998, comemorativa dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
  • Moedas de 10 centavos de 1999, produzidas em menor quantidade
  • Outras moedas com erros de cunhagem, que costumam virar raridades instantâneas

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil colecionador moeda brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Moeda de 50 centavos vira alvo de colecionadores após erro raro
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Moeda de 50 centavos vira alvo de colecionadores após erro raro
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Moeda de 50 centavos vira alvo de colecionadores após erro raro
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Moeda de 50 centavos vira alvo de colecionadores após erro raro
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x