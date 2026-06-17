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Alcolumbre discute criação de fundo permanente de assistência social

Proposta foi apresentada ao presidente do Senado por dirigentes do Instituto Rui Barbosa (IRB)

Gustavo Nascimento
Por
Dirigentes do IRB se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em Brasília
Dirigentes do IRB se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em Brasília - Foto: Divulgação | IRB

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), recebeu nesta quarta-feira, 17, dirigentes do Instituto Rui Barbosa (IRB) para uma reunião sobre a criação de uma fonte permanente de financiamento para a assistência social.

Os membros do IRB entregaram ao senador uma manifestação técnica elaborada pelo Comitê Técnico de Assistência Social da entidade em apoio à PEC nº 7/2026, proposta que cria um piso constitucional para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

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Entenda a proposta

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), Onélia Leite, que também é diretora de Pesquisa, Ensino, Pesquisa e Extensão do IRB, destacou a importância da discussão em torno da PEC nº 7/2026 e os impactos que a medida pode trazer para a rede de assistência social em todo o país:

A aprovação da PEC do SUAS representa um avanço fundamental para garantir estabilidade no financiamento da assistência social e fortalecer uma política pública que ampara milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade. Trata-se de uma medida que traz mais segurança aos gestores e mais proteção às famílias que dependem dessa rede de atendimento.

Onélia Leite - Diretora de Pesquisa, Ensino, Pesquisa e Extensão do IRB

Ainda segundo a conselheira, a proposta contribui para dar maior previsibilidade ao financiamento dos serviços socioassistenciais e reforça o compromisso das instituições com a melhoria das políticas públicas voltadas à população mais vulnerável.

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De acordo com a manifestação entregue ao presidente do Senado, a PEC estabelece a implementação gradual de um financiamento mínimo da União até alcançar o equivalente a 1% da Receita Corrente Líquida (RCL).

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Tags

assistência social Davi Alcolumbre Senado Federal

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