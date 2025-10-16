Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Após 10 anos, marca queridinha dos brasileiros anuncia retorno ao país

Marca volta ao país com nova estratégia

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

16/10/2025 - 13:13 h
Dez anos após deixar o Brasil, a Mango está de volta. A marca espanhola, conhecida pelo estilo elegante e pelos preços acessíveis, encerrou suas atividades por aqui em 2013, deixando saudade entre os consumidores. Agora, retorna com uma proposta modernizada e foco total no público digital.

Criada em 1984, em Barcelona, a Mango conquistou o mercado internacional com coleções que combinam alfaiataria clássica e um toque casual sofisticado. No Brasil, virou queridinha de quem buscava roupas versáteis, com design refinado e bom custo-benefício.

Um novo cenário digital

Mas, apesar do sucesso, a marca acabou deixando o país devido à alta carga tributária e aos entraves burocráticos. Na época, até tentou se manter com vendas online — mas o e-commerce ainda engatinhava, e a estratégia não vingou.

De lá pra cá, o comportamento do consumidor mudou. O comércio eletrônico cresceu, o público se acostumou a comprar pela internet e o mercado digital brasileiro se tornou um dos mais fortes da América Latina. Aproveitando esse novo momento, a Mango decidiu retornar apostando alto no ambiente virtual.

Parceria exclusiva com a Dafiti

A volta da marca ao Brasil acontece por meio de uma parceria exclusiva com a Dafiti, uma das maiores plataformas de moda online da região. Fundada em 2011, a Dafiti já reúne grandes nomes do varejo internacional, como Forever 21, GAP e Ralph Lauren.

Com o acordo, a Dafiti fortalece sua posição como vitrine de grandes grifes, enquanto a Mango retoma sua expansão internacional de olho em um público conectado e cada vez mais digital.

Disponível apenas na Dafiti, a nova coleção aposta em peças que unem elegância e praticidade — marcas registradas da grife. Alfaiataria minimalista, tricôs sofisticados, jeanswear e acessórios aparecem entre os destaques, pensados para quem busca estilo e conforto no dia a dia.

A estratégia é clara: reconquistar o público brasileiro com design atemporal e experiências de compra mais simples e acessíveis.

Moda inclusiva ainda é desafio

Apesar do retorno promissor, parte dos consumidores apontou uma limitação importante. As peças disponíveis no Brasil vão, por enquanto, até o tamanho GG — deixando de fora uma parcela significativa do público que busca por moda inclusiva. A expectativa é que, com o tempo, a marca amplie sua grade de tamanhos à medida que se consolide novamente no mercado nacional.

Com uma estratégia alinhada aos hábitos digitais e presença garantida na maior plataforma de moda online do país, a Mango aposta em um novo ciclo de sucesso no Brasil — unindo tradição, modernidade e um toque nostálgico para quem sempre admirou a marca.

Resumo do retorno

  • A Mango voltou ao Brasil em 2024, após 10 anos fora do país.
  • A saída anterior ocorreu por dificuldades tributárias e burocráticas.
  • Fundada em 1984, a marca espanhola é conhecida por seu estilo elegante e acessível.
  • O retorno ocorre em parceria exclusiva com a Dafiti, plataforma de moda online.
  • A nova coleção combina elegância, conforto e praticidade.
  • Críticas surgiram por conta da limitação de tamanhos até o GG.
  • A expectativa é de expansão gradual e fortalecimento no mercado digital.

