Após obra R$ 31,16 bilhões no nordeste, multinacional pede falência com R$ 109 no banco

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Uma empresa ligada a uma das maiores companhias de engenharia da Coreia do Sul pediu falência no Brasil e revelou uma situação financeira surpreendente: apenas R$ 109,80 disponíveis em uma conta bancária. A subsidiária participou de um empreendimento industrial de aproximadamente US$ 5,5 bilhões ( R$ 31,16 bilhões) no Ceará, mas acumulou dívidas que ultrapassam centenas de milhões de reais.

O pedido de autofalência foi apresentado à Justiça cearense em 2025 pela Posco Engenharia e Construção do Brasil, ligada ao grupo sul-coreano Posco Engineering & Construction. No processo, a companhia reconheceu um passivo de aproximadamente R$ 644 milhões.

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O valor, entretanto, é contestado por representantes dos credores, que apontam a possibilidade de a dívida ultrapassar R$ 1 bilhão. A disputa ganhou novos desdobramentos em 2026, com decisões judiciais envolvendo empresas controladoras do grupo estrangeiro.

Qual multinacional pediu falência no Brasil?

A empresa envolvida é a Posco Engenharia e Construção do Brasil, subsidiária do grupo sul-coreano Posco Engineering & Construction.

Com atividades iniciadas em 2011, a companhia participou da construção da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), no Ceará. O empreendimento recebeu investimentos de aproximadamente US$ 5,5 bilhões e está entre os maiores projetos industriais privados realizados na região.

Depois da conclusão da obra e do início das atividades da siderúrgica, entretanto, a subsidiária passou a enfrentar dificuldades financeiras e acumulou pendências com fornecedores, prestadores de serviços e outros credores.

Entre as justificativas apresentadas pela companhia estão a falta de novos contratos, mudanças no mercado e o cancelamento da segunda etapa do projeto da siderúrgica.

Sem condições de manter as atividades e honrar os compromissos financeiros, a empresa recorreu à Justiça em 2025 para solicitar a própria falência.

Empresa declarou apenas R$ 109,80 em conta bancária



Um dos pontos que mais chamaram a atenção no processo foi a relação de patrimônio apresentada pela subsidiária brasileira.

Segundo os documentos divulgados sobre o pedido de falência, a Posco Brasil informou possuir apenas R$ 109,80 em uma conta-corrente. Além disso, declarou aproximadamente R$ 4,8 mil em aplicações financeiras.

A relação de bens também incluía um terreno em São Gonçalo do Amarante, avaliado em cerca de R$ 1,1 milhão, e um automóvel Ford Fusion que não estava em funcionamento.

Mesmo considerando os demais bens, os ativos apresentados contrastam com o volume das obrigações financeiras reconhecidas pela empresa.



Inicialmente, a subsidiária informou um passivo de aproximadamente R$ 644 milhões, envolvendo dívidas trabalhistas, tributárias e comerciais.

A Associação Internacional dos Credores da Posco, porém, contesta o levantamento e afirma que outras obrigações não teriam sido incluídas na relação apresentada pela companhia. Para os representantes, o total devido pode ultrapassar R$ 1 bilhão.

Justiça analisa responsabilidade da controladora sul-coreana

A disputa sobre as dívidas da subsidiária brasileira também chegou às empresas que controlam o grupo no exterior.

Em setembro de 2026, a Justiça do Cearádeterminou a inclusão da Posco Holdings, controladora global do grupo, em um incidente judicial que discute a possibilidade de responsabilização de outras empresas pelas obrigações da companhia brasileira.

A decisão ocorreu após a análise de elementos apresentados pelos credores sobre a relação entre a operação no Brasil e as empresas sediadas na Coreia do Sul.

A inclusão da controladora na discussão, entretanto, não significa que sua responsabilidade pelas dívidas já tenha sido definitivamente reconhecida pela Justiça.

A defesa da companhia sul-coreana contesta a tentativa de responsabilização. Segundo os argumentos apresentados, a subsidiária brasileira possuía obrigações próprias, e a falta de patrimônio suficiente não seria motivo, por si só, para transferir os débitos a outras empresas do grupo.

A Posco também questiona os valores apresentados pelos credores e sustenta que o passivo seria inferior às estimativas divulgadas pelos representantes.

Caso chegou à Câmara dos Deputados

A situação financeira da Posco Brasil também foi discutida no Congresso Nacional.

Em junho de 2026, comissões da Câmara dos Deputados realizaram uma audiência para tratar dos impactos financeiros da atuação da empresa no empreendimento siderúrgico do Ceará.

Durante o encontro, representantes dos credores relataram dificuldades enfrentadas por fornecedores e prestadores de serviços que participaram da construção da siderúrgica e ficaram sem receber pelos trabalhos realizados.

Segundo os relatos apresentados, algumas empresas precisaram ampliar suas estruturas e assumir compromissos financeiros para atender às demandas do projeto.

Parlamentares também discutiram mecanismos para proteger empresas brasileiras em situações semelhantes, especialmente quando envolvem grandes grupos internacionais.

Durante a audiência, o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro buscava uma solução negociada para a controvérsia.