Após suspeitas de manipulação, Lula defende fim de apostas em cartões

Após suspeita de manipulação em um jogo do Flamengo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023 envolvendo o atacante Bruno Henrique, suspeito de tomar cartões num jogo do Campeonato Brasileiro para beneficiar apostadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a proibição do mercado de cartões nos sites de apostas esportivas.

Ao falar sobre o tema, o petista destacou que essa modalidade de aposta deve ser extinta porque facilita fraudes, uma vez que, na avaliação de Lula, é "muito mais difícil" manipular o resultado de um jogo do que, por exemplo, forçar um cartão amarelo.

"Se um jovem jogador foi induzido a fingir que foi expulso, para receber cartão amarelo, para ganhar alguma coisa, tá equivocado, tá errado. Nem essa bet deve funcionar, nem esse jogador deve continuar", declarou o presidente durante entrevista aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), que foi veiculada pela RedeTV! neste domingo, 10.

Na sequência, Lula disse ser "favorável" ao jogo, desde que seja "regulado" e que as apostas precisam ser moralizadas "a bem do Brasil". O presidente também lembrou que o governo e Congresso já aprovaram regras para apostas, mas que, se essa regulamentação não der certo, não vê "nenhum problema em acabar" com as bets no país.

"Acho correto [proibir apostas em cartões] porque pessoas podem manipular o resultado de um jogo, mas é muito mais difícil do que manipular um cartão, que o jogador, sacanamente, pode provocar o juiz para ter o cartão. Então, essa proposta eu acho que é a mais decente. Você aposta no resultado", concluiu.