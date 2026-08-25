Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

DEUTSCHE BANK

Bancário admite desvio de quase R$ 4 milhões de clientes de alta renda

Desfalque expôs fragilidades nos processos do maior banco privado da Alemanha

Rodrigo Tardio
Por
Deutsche Bank lamentou ocorrido e atribuiu responsabilidade à conduta isolada do ex-funcionário
Deutsche Bank lamentou ocorrido e atribuiu responsabilidade à conduta isolada do ex-funcionário - Foto: Reprodução

O ex-chefe de uma equipe de private banking do Deutsche Bank confessou ontem em tribunal ter articulado um esquema de desfalque que retirou mais de € 626 mil (cerca de R$ 3,76 milhões) de correntistas de alta renda.

Identificado como Sven R., 39, conforme as leis de privacidade da imprensa alemã, o réu responde por quebra agravada de confiança por fraudes cometidas entre o final de 2023 e meados de 2025.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Traí a confiança que clientes, colegas e superiores depositaram em mim durante anos. Me arrependo de cada transferência”, declarou em audiência perante a juíza Eva Livesey-Wardle.

Mapeamento da fraude

O réu revelou que escolhia intencionalmente contas de milionários por presumir que quantias pontuais passariam despercebidas frente ao patrimônio total.

As retiradas variavam de repasses volumosos de até € 81,5 mil a pequenas somas de heranças.

  • Esquema em pirâmide: quando um cliente questionava movimentações suspeitas, Sven R. estornava o valor alegando falha operacional, cobrindo o furo com recursos sacados de outra vítima.
  • Destino dos fundos: os montantes eram transferidos para contas mantidas em nome de parentes e aplicados em operações com derivativos na esperança de ganhos rápidos. Das quantias desviadas, restaram apenas € 48 mil.
  • Origem da crise: o acusado alegou ter acumulado prejuízos de € 50 mil em apostas financeiras de alto risco, situação agravada pelo nascimento do terceiro filho e reformas residenciais.

Leia Também:

EXTREMOS ETÁRIOS

Candidatos separados por seis décadas disputam votação na Alba
Candidatos separados por seis décadas disputam votação na Alba imagem

FORÇA-TAREFA

PF combate fraude de R$ 3,5 milhões no INSS em Salvador
PF combate fraude de R$ 3,5 milhões no INSS em Salvador imagem

NOTIFICAÇÃO

TSE dá prazo para defesa de Pablo Marçal em pedido de impugnação
TSE dá prazo para defesa de Pablo Marçal em pedido de impugnação imagem

Brechas

O desfalque expôs fragilidades nos processos do maior banco privado da Alemanha. Sven R. admitiu que se aproveitava do hábito de clientes afluentes realizarem ordens por telefone ou e-mail.

Apesar de as normas exigirem validação dupla e confirmação telefônica para transações acima de € 2,5 mil, a checagem cruzada era frequentemente ignorada por excesso de confiança da equipe. Para obter a autorização de terceiros, o réu costumava alterar o conteúdo das mensagens eletrônicas antes de repassá-las aos colegas de agência.

Em julho, promotores públicos realizaram operações de busca e apreensão na sede em Frankfurt para verificar se as ferramentas de conformidade do banco eram adequadas.

Rumos do julgamento

Em nota oficial, o Deutsche Bank lamentou o ocorrido, atribuiu a responsabilidade à conduta isolada do ex-funcionário — demitido por justa causa — e confirmou que todos os clientes afetados foram devidamente ressarcidos.

A instituição garantiu ter reforçado os mecanismos de segurança em toda a sua rede de atendimento na Alemanha.

O réu formalizou um compromisso de ressarcimento parcelado em € 250 mensais. Diante da confissão e da promessa de reparação dos danos, a Justiça sinalizou que poderá conceder o benefício da pena suspensa, evitando a prisão em regime fechado.

O julgamento vai ser retomado no próximo mês com o depoimento de funcionários e ex-colegas do bancário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

controle interno Desfalque bancário Deutsche Bank fraude financeira Justiça e penalidades Private banking

Relacionadas

Mais lidas