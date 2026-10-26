Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

Banco Central define novas regras para Pix no crédito; veja o que muda

Medidas preveem autorização prévia para receber ofertas

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Alertas também serão emitidos quando parcelas comprometerem 40% da capacidade mensal de pagamento
Alertas também serão emitidos quando parcelas comprometerem 40% da capacidade mensal de pagamento - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central (BC) aprovou três resoluções que estabelecem novas regras para o Pix no crédito e a oferta de produtos financeiros. As medidas preveem autorização prévia para o recebimento de ofertas dessa modalidade, uso automático de valores devolvidos para abater dívidas e ferramentas para acompanhar o endividamento.

As mudanças serão implementadas entre março e julho de 2027, para entrar em vigor no dia 1º de julho de 2027. O objetivo é ampliar a transparência na contratação de crédito e criar mecanismos de proteção aos consumidores.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Pix no crédito exigirá autorização prévia

Com as novas regras, o cliente precisará autorizar previamente o recebimento de ofertas de Pix no crédito. A autorização deverá ser registrada com pelo menos 24 horas de antecedência e poderá ser cancelada a qualquer momento, com efeito imediato.

A autorização será única, mas não obrigará o banco a oferecer a modalidade. As instituições financeiras poderão decidir se disponibilizam o serviço e limitar as propostas de acordo com o perfil do cliente.

Pix no crédito

O Pix no crédito permite fazer transferências mesmo sem saldo disponível na conta, utilizando o limite do cartão de crédito ou um empréstimo pessoal.

O valor é recebido integralmente e de forma instantânea pelo destinatário, enquanto o pagador pode parcelar o débito, conforme as condições do contrato, incluindo juros e outros encargos.

Leia Também:

ECONOMIA

Com dívida de R$ 827 milhões, Ri Happy vende brinquedos por menos de R$ 50
Com dívida de R$ 827 milhões, Ri Happy vende brinquedos por menos de R$ 50 imagem

POLÍTICA

Prefeito de Salvador anuncia antecipação de salários dos servidores para feriadão
Prefeito de Salvador anuncia antecipação de salários dos servidores para feriadão imagem

ALERTA!

Brasil identifica caso de doença grave causada por frango
Brasil identifica caso de doença grave causada por frango imagem

A regulamentação também proíbe a oferta de crédito em valor superior ao da transação, em Pix agendado e em operações destinadas a saque ou troco.

Pix devolvido será usado para abater dívida

Caso uma transferência feita com Pix no crédito seja devolvida, o valor deverá ser destinado à antecipação da quitação da dívida. A regra também vale para devoluções realizadas por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Painel reunirá dívidas e emitirá alertas

O pacote de medidas também prevê a criação do Painel de Dívidas Consolidadas, que reunirá informações sobre as dívidas do cliente em aplicativos e plataformas digitais.

A ferramenta deverá emitir um alerta quando as parcelas das dívidas comprometerem 40% da capacidade mensal de pagamento do consumidor.

A proposta é ajudar o cliente a acompanhar seus compromissos financeiros e identificar situações de maior comprometimento da renda.

Leia Também:

ECONOMIA

Com dívida de R$ 827 milhões, Ri Happy vende brinquedos por menos de R$ 50
Com dívida de R$ 827 milhões, Ri Happy vende brinquedos por menos de R$ 50 imagem

POLÍTICA

Prefeito de Salvador anuncia antecipação de salários dos servidores para feriadão
Prefeito de Salvador anuncia antecipação de salários dos servidores para feriadão imagem

ALERTA!

Brasil identifica caso de doença grave causada por frango
Brasil identifica caso de doença grave causada por frango imagem

Cliente poderá escolher quais ofertas deseja receber

Outra mudança trata da autorização seletiva para o recebimento de publicidade e ofertas de produtos financeiros. O consumidor poderá escolher quais tipos de produtos aceita receber em propagandas e propostas das instituições.

Para clientes endividados, as ofertas ficarão restritas à renegociação de dívidas, que também dependerá de consentimento prévio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas