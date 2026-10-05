Boletim mostra que inflação volta a superar os 5% e PIB entra em queda

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O Banco Central (BC) divulgou na manhã desta segunda-feira, 5, o Boletim Focus, resumo semanal com expectativas do mercado financeiro do Brasil. O relatório mostra que a inflação neste ano voltou a ficar acima de 5% e que o PIB indicou diminuição para os próximos três anos.

De acordo com os analistas, a previsão é para que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medidor oficial da inflação no país, termine o ano a 5,01%, aumento de 0,02 ponto percentual em relação à semana passada.

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Para 2029, a projeção do IPCA passou de 3,50% para 3,51%, segundo o boletim. Já a estimativa para o próximo ano caiu de 4,31% para 4,30%.

Apesar da leve redução, o índice continua acima da meta de inflação definida pelo Banco Central, de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

O que o boletim diz sobre o PIB?

As projeções para o PIB (Produto Interno Bruto) também recuaram. Para este ano, a estimativa passou de 1,86% para 1,85%. Em 2027, caiu de 1,41% para 1,40%, enquanto a previsão para 2028 passou de 1,83% para 1,81%.

A expectativa para a taxa de juros foi mantida em 13,5% neste ano. Os analistas, no entanto, projetam mais dois cortes pelo Copom (Comitê de Política Monetária), nas reuniões previstas para novembro e dezembro.