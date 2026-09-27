Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

NOVOS VALORES

Bolsa Família de outubro eleva pagamento para cima de R$ 1.100

Reajuste de 15,04% eleva o piso para R$ 691 e amplia adicionais da primeira infância

Jair Mendonça Jr
Por
Governo Federal confirmou o reajuste de 15,04% do Bolsa Família
Governo Federal confirmou o reajuste de 15,04% do Bolsa Família - Foto: Reprodução internet

O Governo Federal confirmou o reajuste de 15,04% nos benefícios do programa Bolsa Família. A medida altera o piso e os valores adicionais pagos aos beneficiários a partir do mês de outubro.

Novos valores e piso do programa

O valor mínimo pago por família passou de R$ 600 para R$ 691. Com a atualização, a projeção do valor médio do benefício nacional passa de R$ 675 para R$ 777.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Benefício de Renda de Cidadania, calculado por integrante da composição familiar, teve alteração de R$ 142 para R$ 164.

Reajuste nos benefícios adicionais

Primeira infância

O repasse direcionado a crianças de zero a sete anos incompletos subiu de R$ 150 para R$ 173 por criança. A soma do piso com múltiplos adicionais permite que o montante ultrapasse R$ 1.100 por mês em casos específicos, como famílias com três crianças nessa faixa etária.

Variável familiar

O valor concedido a gestantes, nutrizes e integrantes entre 7 e 18 anos incompletos passou de R$ 50 para R$ 58 por pessoa.

Calendário de pagamentos

Os repasses com os novos valores começam no dia 19 de outubro, conforme o cronograma oficial estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Leia Também:

GUIA PRÁRTICO

Meu Bolsa Família pode ser suspenso? Como evitar e o que fazer para resolver
Meu Bolsa Família pode ser suspenso? Como evitar e o que fazer para resolver imagem

POLÍTICA

Gilmar Mendes autoriza reajuste do Bolsa Família em meio às eleições
Gilmar Mendes autoriza reajuste do Bolsa Família em meio às eleições imagem

POLÍTICA

Caiado se manifesta contra reajuste do Bolsa Família e fala em “compra de voto”
Caiado se manifesta contra reajuste do Bolsa Família e fala em “compra de voto” imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bolsa Família

Relacionadas

Mais lidas