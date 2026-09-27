Bolsa Família de outubro eleva pagamento para cima de R$ 1.100

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O Governo Federal confirmou o reajuste de 15,04% nos benefícios do programa Bolsa Família. A medida altera o piso e os valores adicionais pagos aos beneficiários a partir do mês de outubro.

Novos valores e piso do programa

O valor mínimo pago por família passou de R$ 600 para R$ 691. Com a atualização, a projeção do valor médio do benefício nacional passa de R$ 675 para R$ 777.

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O Benefício de Renda de Cidadania, calculado por integrante da composição familiar, teve alteração de R$ 142 para R$ 164.

Reajuste nos benefícios adicionais

Primeira infância

O repasse direcionado a crianças de zero a sete anos incompletos subiu de R$ 150 para R$ 173 por criança. A soma do piso com múltiplos adicionais permite que o montante ultrapasse R$ 1.100 por mês em casos específicos, como famílias com três crianças nessa faixa etária.

Variável familiar

O valor concedido a gestantes, nutrizes e integrantes entre 7 e 18 anos incompletos passou de R$ 50 para R$ 58 por pessoa.

Calendário de pagamentos

Os repasses com os novos valores começam no dia 19 de outubro, conforme o cronograma oficial estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.