Meu Bolsa Família pode ser suspenso? Como evitar e o que fazer para resolver

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) alerta que a defasagem de informações no Cadastro Único (Cadúnico) tem provocado o bloqueio e a suspensão do Bolsa Família em diversas cidades do país.

A legislação vigente estabelece que o recadastramento é obrigatório a cada dois anos, ou sempre que houver modificações relevante na renda per capita ou na composição familiar, como nascimento, falecimento ou alteração de endereço.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para assegurar a precisão dos repasses, a fiscalização federal realiza o cruzamento automatizado de dados com diferentes bases governamentais, identificando eventuais inconsistências financeiras e divergências em documentos. Além disso, beneficiários que apresentam irregularidades no CPF junto à Receita Federal também estão sujeitos à retenção temporária dos valores mensais até a regularização da situação cadastral.

Causas para o bloqueio do programa social

Dados desatualizados no Cadastro Único após o prazo bienal estabelecido. Alterações na renda familiar não informadas aos canais oficiais. Irregularidades cadastrais ou CPFs suspensos na Receita Federal. Ausência de frequência escolar obrigatória de crianças e adolescentes. Falta de atualização na caderneta de vacinação e no pré-natal.

O bloqueio e a suspensão do Bolsa Família ocorrem quando o governo identificada descumprimentos de regras ou incosistências nas informações dos beneficiários. A causa mais comum é a manutenção de dados desatualizados no Cadúnico após o prazo bienal obrigatório, além da omissão de alterações na rend familiar. A retenção dos valores também é motivada por pendências cadastrais ou CPFs suspensos na Receita Federal.

Bolsa Família - Foto: Divulgação/Governo federal

O que fazer para reaver o benefício

Consultar os aplicativos oficiais para identificar a pendência exata. Comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social do município. Apresentar documentos de identidade originais de todos os moradores da residência. Entregar comprovante de residência recente e comprovantes de matrícula escolar. Aguardar a reanálise técnica do governo para a liberação retroativa dos valores.

Quando o pagamento do Bolsa Família é interrompido, o beneficiário deve agir rapidamente para restabelecer os repasses. O primeiro passo é consultar os aplicativos oficiais para identificar a pendência exata que motivou a retenção, seja por dados desatualizados, problemas no CPF ou falhas nas condicionalidades.

Após a identificação do problema, é necessário comparecer presencialmente ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município para realizar a atualização ou a regularização necessária.

Bolsa Família é reajustado

A partir do dia 19 de outubro, o Bolsa Família terá reajuste de R$ 91. O valor foi confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A correção considera a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o início do programa, em 2003, até agosto deste ano, período em que o índice registrou alta de 15,04%.

Com o reajuste, os novos valores ficam da seguinte forma: