GUIA PRÁRTICO
Meu Bolsa Família pode ser suspenso? Como evitar e o que fazer para resolver
Entenda os motivos que causam o bloqueio do benefício federal e saiba como regularizar
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) alerta que a defasagem de informações no Cadastro Único (Cadúnico) tem provocado o bloqueio e a suspensão do Bolsa Família em diversas cidades do país.
A legislação vigente estabelece que o recadastramento é obrigatório a cada dois anos, ou sempre que houver modificações relevante na renda per capita ou na composição familiar, como nascimento, falecimento ou alteração de endereço.
Para assegurar a precisão dos repasses, a fiscalização federal realiza o cruzamento automatizado de dados com diferentes bases governamentais, identificando eventuais inconsistências financeiras e divergências em documentos. Além disso, beneficiários que apresentam irregularidades no CPF junto à Receita Federal também estão sujeitos à retenção temporária dos valores mensais até a regularização da situação cadastral.
Causas para o bloqueio do programa social
- Dados desatualizados no Cadastro Único após o prazo bienal estabelecido.
- Alterações na renda familiar não informadas aos canais oficiais.
- Irregularidades cadastrais ou CPFs suspensos na Receita Federal.
- Ausência de frequência escolar obrigatória de crianças e adolescentes.
- Falta de atualização na caderneta de vacinação e no pré-natal.
O bloqueio e a suspensão do Bolsa Família ocorrem quando o governo identificada descumprimentos de regras ou incosistências nas informações dos beneficiários. A causa mais comum é a manutenção de dados desatualizados no Cadúnico após o prazo bienal obrigatório, além da omissão de alterações na rend familiar. A retenção dos valores também é motivada por pendências cadastrais ou CPFs suspensos na Receita Federal.
O que fazer para reaver o benefício
- Consultar os aplicativos oficiais para identificar a pendência exata.
- Comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social do município.
- Apresentar documentos de identidade originais de todos os moradores da residência.
- Entregar comprovante de residência recente e comprovantes de matrícula escolar.
- Aguardar a reanálise técnica do governo para a liberação retroativa dos valores.
Quando o pagamento do Bolsa Família é interrompido, o beneficiário deve agir rapidamente para restabelecer os repasses. O primeiro passo é consultar os aplicativos oficiais para identificar a pendência exata que motivou a retenção, seja por dados desatualizados, problemas no CPF ou falhas nas condicionalidades.
Após a identificação do problema, é necessário comparecer presencialmente ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município para realizar a atualização ou a regularização necessária.
Bolsa Família é reajustado
A partir do dia 19 de outubro, o Bolsa Família terá reajuste de R$ 91. O valor foi confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A correção considera a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o início do programa, em 2003, até agosto deste ano, período em que o índice registrou alta de 15,04%.
Com o reajuste, os novos valores ficam da seguinte forma:
- Valor mínimo: passa de R$ 600 para R$ 691
- Valor médio: sobe de R$ 675 para R$ 777, considerando o Bolsa Família e os demais benefícios pagos pelo programa.