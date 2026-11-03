Brasileiros podem receber mais de R$ 1 mil pelo Caixa Tem em novembro

Siga o A TARDE no Google

Milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família terão uma nova rodada de pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem a partir do dia 16 de novembro. O valor depositado varia conforme a composição familiar e os benefícios adicionais concedidos.

Segundo informações do Governo Federal, o benefício passou por um reajuste de 15,04%, elevando o pagamento mínimo de R$ 600 para R$ 691. Com isso, o valor médio estimado seria de R$ 777, podendo ultrapassar R$ 1 mil em famílias com direito a parcelas adicionais.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os novos valores, no entanto, ainda precisam de confirmação em canais oficiais do Governo Federal.

Quem tem direito ao pagamento?

Para receber o Bolsa Família, é necessário ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

A inscrição, porém, não garante a entrada automática no programa. As famílias passam por um processo de seleção e precisam manter os dados atualizados, além de cumprir as exigências relacionadas à saúde e à educação.

Quando o dinheiro será liberado?

O calendário regular de novembro prevê o início dos depósitos no dia 16, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Uma possível antecipação dos pagamentos para os dias 16, 17 e 18 foi divulgada, mas ainda depende de confirmação oficial. Por isso, os beneficiários devem consultar a data específica de recebimento nos canais da Caixa.

Como consultar o benefício?

Os valores e as datas podem ser consultados pelos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família. Após o depósito, o dinheiro pode ser utilizado para transferências via Pix, pagamento de contas e compras.

Também é possível obter informações pelo telefone 111, da Caixa, ou pelo Disque Social 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.