ECONOMIA
Brasileiros podem receber mais de R$ 1 mil pelo Caixa Tem em novembro
Benefício passou por um reajuste de 15,04%, elevando o pagamento mínimo
Milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família terão uma nova rodada de pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem a partir do dia 16 de novembro. O valor depositado varia conforme a composição familiar e os benefícios adicionais concedidos.
Segundo informações do Governo Federal, o benefício passou por um reajuste de 15,04%, elevando o pagamento mínimo de R$ 600 para R$ 691. Com isso, o valor médio estimado seria de R$ 777, podendo ultrapassar R$ 1 mil em famílias com direito a parcelas adicionais.
Os novos valores, no entanto, ainda precisam de confirmação em canais oficiais do Governo Federal.
Quem tem direito ao pagamento?
Para receber o Bolsa Família, é necessário ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).
A inscrição, porém, não garante a entrada automática no programa. As famílias passam por um processo de seleção e precisam manter os dados atualizados, além de cumprir as exigências relacionadas à saúde e à educação.
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Quando o dinheiro será liberado?
O calendário regular de novembro prevê o início dos depósitos no dia 16, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Uma possível antecipação dos pagamentos para os dias 16, 17 e 18 foi divulgada, mas ainda depende de confirmação oficial. Por isso, os beneficiários devem consultar a data específica de recebimento nos canais da Caixa.
Como consultar o benefício?
Os valores e as datas podem ser consultados pelos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família. Após o depósito, o dinheiro pode ser utilizado para transferências via Pix, pagamento de contas e compras.
Também é possível obter informações pelo telefone 111, da Caixa, ou pelo Disque Social 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.