Caixa libera novo lote de dinheiro esquecido do PIS/Pasep; confira

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A Caixa Econômica Federal iniciou nesta terça-feira, 25, uma nova etapa de pagamentos das antigas cotas do PIS/Pasep. O lote contempla trabalhadores que solicitaram o ressarcimento até 31 de julho. A média liberada nesta rodada fica entre R$ 2,8 mil e R$ 2,9 mil.

O dinheiro é de um fundo criado na década de 1970 e não corresponde ao abono salarial PIS/Pasep pago atualmente. Os valores foram acumulados por trabalhadores e servidores que atuaram entre 1971 e 1988 e não fizeram o saque das cotas.

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A quantia disponível para cada pessoa varia de acordo com fatores como tempo de trabalho e salário recebido no período.

Quem pode ter dinheiro para receber

O ressarcimento é destinado a quem teve vínculo formal de trabalho ou atuou no serviço público entre 1971 e 1988. Em caso de falecimento do titular, o direito pode ser solicitado por herdeiros ou dependentes legais.

Para entrar no lote que começou a ser pago nesta terça, era necessário ter feito o pedido de ressarcimento até 31 de julho.

A existência de valores não significa, portanto, que o trabalhador tenha direito ao abono salarial atual. São benefícios com origens e regras diferentes.

Consulta pode ser feita pela internet

Quem quiser verificar se possui algum valor disponível deve utilizar o Repis Cidadão. O acesso exige uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Após entrar no sistema com CPF e senha, o usuário deve informar o número do PIS/Pasep ou NIS, quando solicitado, e selecionar a opção de pesquisa. A plataforma informa se existem recursos e orienta sobre as próximas etapas.

A verificação também está disponível no aplicativo FGTS.

Veja como solicitar o dinheiro

O pedido pode ser feito pelo próprio aplicativo FGTS. O caminho é:

Entrar na opção “Mais”;

Selecionar “Ressarcimento PIS/Pasep”;

Anexar a documentação solicitada;

Acompanhar a análise do pedido.

Também é possível fazer a solicitação presencialmente em uma agência da Caixa, com documento oficial de identificação com foto.

Quem ainda não pediu o ressarcimento tem prazo até setembro de 2028. Depois disso, os recursos serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional e não poderão mais ser sacados.

Herdeiros também podem solicitar

Quando o titular das cotas morreu, os herdeiros ou dependentes legais podem requerer o ressarcimento. Nesse caso, é necessário comprovar tanto a identidade quanto a relação com o antigo beneficiário.

A documentação inclui documento de identificação, certidão de dependentes ou autorização judicial e comprovante do vínculo com o titular.

O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver uma conta na Caixa receberá uma poupança social digital, que poderá ser movimentada pelo Caixa Tem.

De onde veio esse dinheiro?

As antigas cotas fazem parte de um sistema criado nos anos 1970 para reunir recursos destinados a trabalhadores e servidores. O modelo deixou de existir com a mudança promovida pela Constituição de 1988, quando foi adotado o formato atual do abono salarial.

Os recursos que permaneceram sem saque foram transferidos para o FGTS em 2020 e, posteriormente, para o Tesouro Nacional. O governo passou a permitir o resgate mediante solicitação dos trabalhadores que comprovarem o direito.

O prazo de 2028, portanto, é a última oportunidade para quem ainda tiver valores vinculados ao antigo fundo e quiser solicitar o pagamento.