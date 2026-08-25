Oi tem falência decretada com dívidas acima de R$ 44 bilhões

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A empresa de telecomunicações 'Oi' teve sua falência decretada nesta terça-feira, 25, pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Vale relembrar que a 'Oi' já teve uma outra falência decretada em novembro do último ano, porém, a decisão foi suspensa depois de os bancos terem recorrido. A ação havia levado a empresa de volta ao seu segundo processo de recuperação judicial.

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O advogado Bruno Rezende foi nomeado como administrador judicial do processo.

Decisão acontece em momento crítico

A definição da falência acontece em mais um momento crítico no julgamento da 'Oi', em uma crise que vem ocorrendo há mais de dez anos.

Vale relembrar que a empresa não conseguiu vender seus últimos principais ativos, o que impactou diretamente seu caixa, tornando a situação financeira insustentável.

Patrimônio líquido negativo de mais de R$ 20 bilhões

Com a grande dívida, o patrimônio líquido negativo do grupo 'Oi' atualmente supera R$ 22,6 bilhões, com base em dados enviados à Justiça.

Além disso, a tentativa de transformar a empresa em uma telecomunicações global por meio de uma fusão da Brasil Telecom com a Portugal Telecom afundou ainda mais a empresa em dívidas.

Com isso, parceria falha deu lugar a uma dívida estimada de R$ 44 bilhões e a uma lista de mais de 164 mil credores.

Empresa anunciou demissão de 60% dos funcionários

Na última semana ainda, a 'Oi' ainda revelou a demissão de 60% de seus funcionários, com o parcelamento das multas rescisórias em dez parcelas, após ter acertado o acordo com os sindicatos.

Entenda a dívida da Oi

A “Oi” apresentava uma dívida superior a R$ 44 bilhões e 164.706 credores no início deste ano. Desse total: