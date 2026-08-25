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Vídeo: Avião de pequeno porte explode, pega fogo e cai em Minas Gerais

Piloto era o único ocupante da aeronave, aponta o Corpo de Bombeiros

Gustavo Zambianco
Por
Avião caindo em Minas Gerais
Avião caindo em Minas Gerais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um avião de pequeno porte se envolveu em um acidente e caiu no distrito de Serra Azul, em Minas Gerais, na manhã desta terça-feira, 25. Informações iniciais do Corpo de Bombeiros apontam que o único ocupante da aeronave era o piloto, de 29 anos de idade.

Ainda conforme os Bombeiros, ele conseguiu acionar o paraquedas do avião, que evitou que a queda fosse mais séria. Ele foi socorrido com vida e foi transportado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata.

Veja os vídeos

Avião realizava voo intermunicipal quando pane aconteceu

Relatórios da ocorrência apontam que o piloto realizava um voo intermunicipal para uma possível manutenção, quando, em certo momento, teria apresentado uma pane e sofrido uma pequena explosão seguida de princípio de incêndio.

O Corpo de Bombeiros ainda afirma que foi acionado por volta das 8h. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do piloto.

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