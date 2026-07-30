Cartão de crédito lidera dívidas renegociadas de brasileiros

A maior parte das dívidas renegociadas pelo Desenrola Brasil, programa do governo federal, foram atribuídas ao cartão de crédito. A ferramenta de pagamento concentra metade de todos os acordos fechados por meio do programa, segundo levantamento da Acordo Certo

Das mais de 89 mil dívidas renegociadas na plataforma durante o programa, 44.550 correspondem a débitos de cartão de crédito, o equivalente a 50% de todo o volume negociado.

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Na sequência aparecem as dívidas de empréstimo pessoal, com quase 11 mil renegociações, cerca de 12% do total. Embora tenham participação menor em volume, essas operações apresentam ticket médio mais alto: R$ 2.473,00, ante R$ 1.616,11 nas dívidas de cartão.

Os dados repetem um cenário observado em todo o país. Segundo o Banco Central, o crédito rotativo do cartão segue entre as modalidades mais caras do mercado, com juros que variam entre 428% e 440,5% ao ano. Ainda de acordo com o BC, o cartão de crédito é o principal fator de endividamento de 83,6% das famílias brasileiras, comprometendo sozinho 54% da renda familiar.

“O cartão de crédito concentra uma parcela significativa das dívidas dos brasileiros e, por isso, aparece com destaque nas renegociações realizadas pelo Desenrola. O programa representa uma oportunidade para que milhares de consumidores reorganizem sua vida financeira com condições mais acessíveis e um processo totalmente digital”, afirma Eduardo Cavalheiro, gerente de Comunicação da Acordo Certo.

Desenrola Brasil

Com as condições especiais prorrogadas até 31 de agosto de 2026, o Desenrola Brasil, programa do Governo Federal criado para ampliar a renegociação de dívidas das famílias brasileiras, inicia mais uma etapa de atuação.

Voltado a pessoas com renda de até cinco salários-mínimos e dívidas em atraso de cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos, o Desenrola oferece condições diferenciadas de negociação, com descontos de até 90%, parcelamento em até quatro anos e juros limitados a 1,99% ao mês, além da possibilidade de usar o saldo do FGTS para quitar as dívidas, conforme as regras do programa.

Os acordos podem ser feitos totalmente online, pelo aplicativo ou pelo site da Acordo Certo, sem necessidade de deslocamento ou burocracia.

Política contra bets

Além da reorganização financeira, o programa inclui uma medida de proteção social: consumidores que aderem à renegociação têm o CPF bloqueado para apostas online (bets) por 12 meses, uma forma de garantir que os recursos economizados com os descontos sejam direcionados ao orçamento familiar.

Com o fim do programa marcado para 3 de agosto de 2026, a recomendação é que os consumidores verifiquem o quanto antes se têm dívidas elegíveis para aproveitar as condições especiais enquanto ainda estão disponíveis.