Casas Bahia anuncia última rodada de ofertas com móveis por R$ 211

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A Casas Bahia está leiloando móveis, televisores, notebooks e eletrodomésticos com lances iniciais a partir de R$ 211. Entre os itens disponíveis estão uma TV TCL de 98 polegadas, geladeiras Electrolux e máquinas de lavar Brastemp. As ofertas ocorrem durante a reestruturação da varejista, que confirmou o fechamento de 298 lojas em 2026.

As disputas são realizadas pela internet, na plataforma Kwara, e reúnem centenas de lotes. A última rodada do mês, tem encerramento previsto para 20 de outubro concentra 124 lotes em Jundiaí, no interior de São Paulo. Já outro leilão, com 254 lotes armazenados em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tem término previsto para esta quarta-feira, 14.

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Apesar dos valores iniciais, os produtos podem receber novos lances, e o preço final inclui taxas e possíveis custos de retirada. Além disso, parte das mercadorias pode apresentar avarias ou não ter passado por testes de funcionamento.

TV de 98 polegadas está entre os destaques

Um dos produtos que chamam a atenção no catálogo é uma Smart TV TCL de 98 polegadas, com resolução 4K e tecnologia QLED. O equipamento integra o leilão previsto para terminar em 20 de outubro e tem aproximadamente 2,49 metros de diagonal.

A lista também inclui uma televisão TCL de 75 polegadas, além de eletrodomésticos de grande porte. Entre eles estão o refrigerador Electrolux French Door IM8S, com capacidade para 590 litros, e a geladeira Electrolux TF71S, com acabamento Inox Look.

Outra opção é a máquina de lavar Brastemp BWF15AB, com capacidade para 15 quilos de roupas.

Móveis têm lances a partir de R$ 211

Os menores lances da rodada de outubro aparecem em um lote com três móveis: uma fruteira, uma minicama montessoriana e um berço. O conjunto, com produtos das marcas Politorno e Bartira, foi anunciado com valor inicial de R$ 211.

Há ainda lotes com vários itens, que podem interessar a quem procura mobiliar a casa ou comprar produtos para revenda. Confira alguns dos valores identificados no catálogo:

Seis sofás Linoforte: lance de R$ 1.046;

lance de R$ 1.046; Sete sofás Hellen: R$ 867;

R$ 867; Cinco sofás Linoforte : a partir de R$ 792;

: a partir de R$ 792; Cerca de dez bases de cama box Umaflex: R$ 544;

R$ 544; Aproximadamente 15 colchões e cabeceiras Hellen: R$ 784.

Os valores correspondem aos lances observados durante a consulta e podem mudar até o encerramento das disputas.

Fogão, notebook e celular também estão disponíveis

O leilão com encerramento previsto para 14 de outubro reúne 254 lotes em Duque de Caxias. Entre os produtos anunciados estão fogões Atlas, geladeiras LG, lavadoras Samsung e LG, notebooks Lenovo e celulares.

Na abertura das ofertas, um fogão Atlas de quatro bocas apareceu com lance de R$ 182, enquanto uma máquina de lavar Colormaq LCS tinha oferta próxima de R$ 183.

O catálogo também inclui refrigeradores LG Side by Side, geladeiras Brastemp French Door, máquinas lava e seca e o smartphone Samsung Galaxy S23 5G. Entre os computadores, aparecem os modelos Lenovo LOQ Gamer e IdeaPad Slim 3.

Como os participantes podem aumentar as ofertas, os preços iniciais não garantem que os produtos serão arrematados pelos mesmos valores.

Produtos podem ter avarias e não contar com garantia

Antes de participar, é importante verificar as condições de cada mercadoria. Segundo as informações dos leilões, grande parte dos produtos vem de operações de logística reversa, que incluem itens devolvidos, encaminhados à assistência técnica ou que podem apresentar danos.

As descrições dos lotes alertam para riscos, amassados, sujeira, sinais de uso, falta de acessórios e componentes danificados. Alguns equipamentos também não passaram por testes de funcionamento.

As regras estabelecem a venda dos produtos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento prevista no edital e com restrições contratuais para trocas e devoluções, respeitados os direitos legais aplicáveis.

Por isso, um lance baixo não significa necessariamente que a compra será vantajosa. Além de avaliar o estado do item, o comprador precisa considerar os gastos com transporte, carregamento e eventuais reparos.

Taxas podem encarecer a compra

Os valores exibidos na plataforma correspondem aos lances e não representam necessariamente o custo total da aquisição. Os eventos preveem cobranças adicionais que somam 20% sobre o valor arrematado.

Também é necessário organizar a retirada dos produtos nos locais indicados. No leilão K-3067, os itens ficam armazenados em Jundiaí, com retirada prevista para os dias 27, 28 e 29 de outubro, mediante agendamento.

Já no evento K-3104, em Duque de Caxias, as datas de retirada anunciadas são 22, 23 e 26 de outubro.

Os compradores devem consultar os editais para conferir horários, condições de acesso e possíveis custos por atraso ou ausência na retirada.

Como participar do leilão da Casas Bahia?

Para disputar os produtos, os interessados devem acessar a plataforma Kwara e procurar os eventos pelos códigos K-3067 e K-3104.

O cadastro é feito pela internet. Depois de criar uma conta, o usuário precisa solicitar habilitação para participar do leilão escolhido. Com a inscrição aprovada, pode consultar os lotes e apresentar ofertas.

Antes de dar um lance, é recomendável conferir o edital, verificar o estado de conservação dos produtos e calcular as taxas e despesas de retirada. O lance vencedor também depende da validação do vendedor, conforme as regras de cada evento.

Leilões ocorrem durante reestruturação da varejista

O anúncio dos leilões acontece em meio às mudanças na estrutura do Grupo Casas Bahia. Em agosto de 2026, a empresa confirmou o fechamento de 298 lojas consideradas menos rentáveis, como parte de um plano para reduzir despesas.

No mesmo mês, a companhia apresentou um pedido de recuperação judicial à Justiça de São Paulo para renegociar aproximadamente R$ 17,3 bilhões em dívidas.

Apesar da proximidade entre os acontecimentos, a Casas Bahia esclarece que os leilões não representam uma liquidação de mercadorias provocada pelo fechamento das unidades. Segundo a varejista, a venda de produtos provenientes de logística reversa já fazia parte de suas operações.