Casas Bahia mantém bota-fora e disponibiliza eletrodomésticos a partir de R$ 42

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Depois de fechar centenas de lojas em todo o Brasil, a Casas Bahia segue realizando leilões com preços promocionais em uma tática de bota-fora. Em um dos mais recentes, a varejista disponibiliza 255 móveis e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 42. O leilão acontece pela plataforma Kwara até o dia 2 de outubro, mas alguns itens já estão sendo arrematados.

Os lotes dos leilões envolvem móveis e eletrodomésticos, como lavadoras, fogões, refrigeradores e televisores.

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Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. Os produtos são vendidos sem garantia de funcionamento e podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou até mesmo serem classificados como sucata.

Conforme o edital da Casas Bahia, os lances não podem ser cancelados após a arrematação. A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da compra, enquanto as despesas administrativas correspondem a 15%.

Quem arrematar os lotes deve realizar o pagamento em até um dia útil após a aprovação do lance. Já a retirada acontece mediante agendamento prévio e seguindo as regras de segurança e documentação do evento.

Confira alguns produtos do leilão

Entre os itens colocados à venda estão mesas, cadeiras, impressoras, televisões e kits com diferentes eletrodomésticos. Confira alguns dos produtos:

Quatro televisões TCL — 82% de desconto

Valor de referência: R$ 4.100,96

Valor atual: R$ 738

Kit com 11 Ventiladores, 1 Multiprocessador e 1 Aspirador de Pó - 72% de desconto

Valor de referência: R$ 2.215,97

Valor atual: R$ 620

Kit com 20 eletrodomésticos (ventiladador, cafeteira, umidificador) - 79% de desconto

Valor de referência: R$ 4.749,92

Valor atual: R$ 1.015,00

Lavadora Consul CWH12BB - 56% de desconto

Valor de referência: R$ 1.517,70

Valor atual: R$ 673

Lavadora Electrolux LED09 - 56% de desconto

Valor de referência: R$ 1.300,45

Valor atual: R$ 577

Dois Fogões - Sendo 1 Electrolux FE4IB, 1 Consul CFO4NAR - 61% de desconto

Valor de referência: R$ 2.078,99

Valor atual: R$ 810

Refrigerador Duplex Consul CRD37 - 61% de desconto

Valor de referência: R$ 1.944,10

Valor atual: R$ 781

Refrigerador Duplex Lg GN-B452PFF - 60% de desconto

Valor de referência: R$ 3.097,45

Valor atual: R$ 781

Três purificadores - Sendo 2 Electrolux PE15P, 1 Electrolux PE15B - 60% de desconto

Valor de referência: R$ 1.444,83

Valor atual: R$ 580

Lavadora Suggar Neo Eco 10kg - 56% de desconto

Valor de referência: R$ 429,29

Valor atual: R$ 190

Duas Mesas Patrimar Star

Valor de referência: R$ 179,49

Valor atual: R$ 53

Mesa de Computador Demóbile Lume Amêndoa Gris

Valor de referência: R$ 143,08

Valor atual: R$ 42

Casas Bahia enfrenta crise financeira

O novo leilão acontece em um momento delicado para a Casas Bahia. A empresa fechou 298 lojas em 2026 após registrar um prejuízo de R$ 10 bilhões e, no último domingo, apresentou um pedido de recuperação judicial.

Segundo a companhia, a medida foi motivada pela piora do cenário econômico, pelos juros elevados, pela restrição ao crédito, pelo aumento dos custos financeiros e pela redução do consumo.

O processo faz parte de uma tentativa de reorganização financeira da varejista. Em comunicado, a empresa afirmou que o pedido representa mais uma etapa para reestruturar as finanças e manter as atividades.