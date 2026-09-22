ECONOMIA
Casas Bahia mantém bota-fora e disponibiliza eletrodomésticos a partir de R$ 42
Leilão reúne cerca de 255 produtos e tem lances disponíveis até 2 de outubro
Depois de fechar centenas de lojas em todo o Brasil, a Casas Bahia segue realizando leilões com preços promocionais em uma tática de bota-fora. Em um dos mais recentes, a varejista disponibiliza 255 móveis e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 42. O leilão acontece pela plataforma Kwara até o dia 2 de outubro, mas alguns itens já estão sendo arrematados.
Os lotes dos leilões envolvem móveis e eletrodomésticos, como lavadoras, fogões, refrigeradores e televisores.
Para participar, é necessário ter uma conta na plataforma Kwara. Os produtos são vendidos sem garantia de funcionamento e podem apresentar avarias, riscos, sujeira, ausência de peças ou até mesmo serem classificados como sucata.
Conforme o edital da Casas Bahia, os lances não podem ser cancelados após a arrematação. A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da compra, enquanto as despesas administrativas correspondem a 15%.
Quem arrematar os lotes deve realizar o pagamento em até um dia útil após a aprovação do lance. Já a retirada acontece mediante agendamento prévio e seguindo as regras de segurança e documentação do evento.
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Confira alguns produtos do leilão
Entre os itens colocados à venda estão mesas, cadeiras, impressoras, televisões e kits com diferentes eletrodomésticos. Confira alguns dos produtos:
Quatro televisões TCL — 82% de desconto
- Valor de referência: R$ 4.100,96
- Valor atual: R$ 738
Kit com 11 Ventiladores, 1 Multiprocessador e 1 Aspirador de Pó - 72% de desconto
- Valor de referência: R$ 2.215,97
- Valor atual: R$ 620
Kit com 20 eletrodomésticos (ventiladador, cafeteira, umidificador) - 79% de desconto
- Valor de referência: R$ 4.749,92
- Valor atual: R$ 1.015,00
Lavadora Consul CWH12BB - 56% de desconto
- Valor de referência: R$ 1.517,70
- Valor atual: R$ 673
Lavadora Electrolux LED09 - 56% de desconto
- Valor de referência: R$ 1.300,45
- Valor atual: R$ 577
Dois Fogões - Sendo 1 Electrolux FE4IB, 1 Consul CFO4NAR - 61% de desconto
- Valor de referência: R$ 2.078,99
- Valor atual: R$ 810
Refrigerador Duplex Consul CRD37 - 61% de desconto
- Valor de referência: R$ 1.944,10
- Valor atual: R$ 781
Refrigerador Duplex Lg GN-B452PFF - 60% de desconto
- Valor de referência: R$ 3.097,45
- Valor atual: R$ 781
Três purificadores - Sendo 2 Electrolux PE15P, 1 Electrolux PE15B - 60% de desconto
- Valor de referência: R$ 1.444,83
- Valor atual: R$ 580
Lavadora Suggar Neo Eco 10kg - 56% de desconto
Valor de referência: R$ 429,29
Valor atual: R$ 190
Duas Mesas Patrimar Star
- Valor de referência: R$ 179,49
- Valor atual: R$ 53
Mesa de Computador Demóbile Lume Amêndoa Gris
- Valor de referência: R$ 143,08
- Valor atual: R$ 42
Casas Bahia enfrenta crise financeira
O novo leilão acontece em um momento delicado para a Casas Bahia. A empresa fechou 298 lojas em 2026 após registrar um prejuízo de R$ 10 bilhões e, no último domingo, apresentou um pedido de recuperação judicial.
Segundo a companhia, a medida foi motivada pela piora do cenário econômico, pelos juros elevados, pela restrição ao crédito, pelo aumento dos custos financeiros e pela redução do consumo.
O processo faz parte de uma tentativa de reorganização financeira da varejista. Em comunicado, a empresa afirmou que o pedido representa mais uma etapa para reestruturar as finanças e manter as atividades.