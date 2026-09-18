Casas Bahia marca reunião para discutir recuperação judicial de R$ 17 bilhões

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O Grupo Casas Bahia anunciou a data da assembleia com acionistas que confirmará o pedido de recuperação judicial (RJ) apresentado em agosto deste ano. A reunião ocorrerá no dia 19 de outubro, às 11h, e também discutirá a composição do conselho e da capital social.

Durante a assembleia, os investidores terão que confirmar o pedido apresentado pela Casas Bahia e algumas de suas filiais. A reunião acontecerá de forma digital.

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Também haverá uma votação para autorização sobre a função da administração durante o processo. Serão analisadas atitudes praticadas pela companhia e serão submetidos à ratificação.

Recuperação judicial de R$ 17 bilhões

A Casas Bahia solicitou recuperação judicial de cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas, diante da piora do financeiro do grupo.

Na solicitação, a empresa apontou juros elevados, crédito mais restrito, aumento dos custos financeiros e pressão sobre o consumo e o capital de giro entre os fatores que agravam a crise.

Visto isso, a Justiça de São Paulo concedeu ao grupo uma proteção de seis meses contra algumas ações e execuções de credores, conhecido como “stay period”, contado a partir de 19 de agosto.

Conselho reunirá cinco investidores

Após as renúncias de Jackson Medeiros de Farias Schneider e Rogério Paulo Calderón Peres, a reunião vai formalizar alterações no conselho da companhia.

Entre os novos cinco integrantes do colegiado estão Renato Carvalho do Nascimento, André Luiz Helmeister, Claudia Quintella Woods, Fernando Alcantara de Figueredo Beda e Raphael Oscar Klein. A composição já está disponível na ata da reunião realizada em 16 de setembro.

A reunião ainda definirá os novos membros do conselho fiscal e seu respectivo suplente.

Capital será atualizado

Ainda durante a assembleia será discutida a atualização do estatuto da Casas Bahia para refletir o crescimento do capital realizado em julho.

Segundo o documento, o capital social passará a registrar quase R$ 7,13 bilhões, dividido em cerca de 1,01 bilhão de ações. Além disso, o edital prevê a alteração do artigo 5º do estatuto para agregar o aumento do capital.