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ECONOMIA

Coca-Cola planeja expansão de R$ 30 bilhões e novas fábricas no Brasil

Estratégia busca ampliar os investimentos no país

Agatha Victoria Reis
Por
Investimento da Coca-Cola
Investimento da Coca-Cola - Foto: Divulgação

A Coca-Cola pretende ampliar sua atuação no mercado brasileiro com um investimento de R$ 30 bilhões até 2030. O aporte incluirá a expansão da capacidade produtiva e poderá contemplar a construção de novas fábricas no país.

Atualmente, a multinacional é a 4º maior país da companhia no mundo. Durante entrevista ao “De Frente com CEO”, da EXAME, a presidente da Coca-Cola Brasil, Luciana Batista, afirmou que a posição é resultado de um trabalho conjunto entre a companhia e seus fabricantes.

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De acordo com ela, a estratégia busca ampliar os investimentos para manter o Brasil entre os mercados de crescimento da Coca-Cola.

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Maior capacidade produtiva e novas fábricas

O investimento será distribuído entre as áreas de produção, linhas adicionais, centros de distribuição, frota de caminhões, equipamentos e iniciativas comerciais e de sustentabilidade.

Além disso, a gestora prevê a construção de novas fábricas no país. “Temos boa parte do plano voltado para expansões de fábricas existentes, mas, sim, temos no plano novas fábricas em algumas regiões do país”, afirmou.

Até o momento, a empresa não informou a quantidade de unidades nem as regiões que receberão os investimentos. A expansão, no entanto, já havia sendo executada no país. Segundo a presidente, somente nos últimos dois anos, cerca de R$ 11 bilhões foram investidos no mercado brasileiro.

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Coca-Cola economia

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