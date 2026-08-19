Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

Gigante japonesa anuncia nova fábrica no Brasil após faturar R$ 29 bi

Empresa amplia portfólio com Cup Noodles inspirado no Japão e marca Geki, de rámen coreano

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Fábrica da Nissin
Fábrica da Nissin - Foto: Divulgação

A Nissin Foods anunciou, nesta terça-feira, 18, uma nova fase de expansão no Brasil. A companhia japonesa vai ampliar seu portfólio de macarrão instantâneo com dois lançamentos inspirados na culinária asiática: a linha Cup Noodles “Na Ousadia do Japão” e a marca Geki, de rámen coreano.

Os novos produtos devem chegar aos pontos de venda a partir de outubro de 2026. A estratégia ocorre enquanto a empresa também se prepara para colocar em operação uma nova fábrica no país, em Ponta Grossa, no Paraná.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O movimento acompanha o desempenho positivo da companhia em 2025. No período, a Nissin Foods registrou receita global de 788,1 bilhões de ienes, o equivalente a R$ 29,2 bilhões, além de Ebitda de 99,6 bilhões de ienes, cerca de R$ 4,2 bilhões.

Américas concentram maior parte da receita

Segundo os dados apresentados pela empresa, as Américas responderam por 56,8% do faturamento global da Nissin em 2025. A China apareceu na sequência, com 26%, enquanto a Europa representou 9,4% e os demais países asiáticos somaram 7,8%.

/ 4
  • Gigante japonesa anuncia nova fábrica no Brasil após faturar R$ 29 bi
  • Gigante japonesa anuncia nova fábrica no Brasil após faturar R$ 29 bi
  • Gigante japonesa anuncia nova fábrica no Brasil após faturar R$ 29 bi
  • Gigante japonesa anuncia nova fábrica no Brasil após faturar R$ 29 bi

A operação brasileira também tem ampliado sua atuação internacional. Atualmente, a companhia exporta para cerca de dez países, entre eles China, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia.

“A demanda pelos nossos produtos está aumentando e hoje também exportamos para cerca de dez países, incluindo China, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Esse é um movimento importante para a companhia”, afirmou Takayuki Suzuki, presidente da Nissin Foods no Brasil.

Diante da relevância do mercado americano para os negócios da companhia, Suzuki classificou o Brasil como uma das principais operações internacionais do grupo.

Nova fábrica começa a operar em 2027

A expansão do portfólio acontece paralelamente à preparação para a terceira fábrica da Nissin no Brasil. A nova unidade será instalada em Ponta Grossa, no Paraná, com previsão de início das operações no começo de 2027.

Atualmente, a empresa possui fábricas em Ibiúna, no interior de São Paulo, e em Glória do Goitá, em Pernambuco.

A nova estrutura deverá ampliar a capacidade produtiva da companhia e abrir espaço para o desenvolvimento de novos produtos no mercado brasileiro.

“Neste ano queremos maximizar a produção nas fábricas verticais existentes. A partir de 2027, queremos acelerar o crescimento e impulsionar nossos produtos no Brasil”, declarou Suzuki.

A localização da unidade paranaense também foi escolhida por questões logísticas. Segundo o executivo, a proximidade com mercados como Uruguai, Paraguai e Argentina foi um dos fatores considerados pela empresa.

“A unidade de Ponta Grossa terá um papel importante na expansão da capacidade de produção de macarrão instantâneo, no desenvolvimento de produtos e também no fortalecimento das exportações”, detalhou.

Cup Noodles ganha massa udon e novos sabores

Entre as novidades está a linha “Na Ousadia do Japão”, que traz pela primeira vez ao portfólio brasileiro da Nissin o udon, uma massa japonesa mais espessa, no tradicional formato de copo.

A nova linha terá quatro opções. DanDan, com molho de gergelim japonês, e Curry, inspirado no curry japonês, serão produzidos com a massa udon.

Também fazem parte do lançamento os sabores Chili Tomato, de tomate picante japonês, e Teriyaki, inspirado no frango teriyaki japonês.

Além dos sabores, a identidade visual da linha aposta em referências às ruas de cidades do Japão. A proposta é aproximar a apresentação dos produtos da cultura japonesa e diferenciar as novas opções dentro do portfólio da marca.

Geki aposta no rámen coreano

A segunda novidade anunciada pela companhia é a chegada da Geki ao mercado brasileiro. A marca de macarrão instantâneo coreano será produzida nacionalmente e chega com três versões: Carbonara, Frango Picante e Frango Picante Extremo.

As receitas foram adaptadas ao paladar brasileiro e as embalagens indicam o nível de picância de cada opção.

A proposta cria diferentes níveis de intensidade para os consumidores. O sabor Carbonara tem menor grau de picância e molho cremoso, enquanto o Frango Picante ocupa uma faixa intermediária. Já o Frango Picante Extremo é voltado para quem prefere sabores mais intensos.

A chegada da Geki acontece em um cenário de interesse crescente por conteúdos e gastronomia relacionados à cultura pop asiática. A Nissin afirma que pretende oferecer essas referências em produtos de preparo rápido e com preços acessíveis.

A empresa, porém, não divulgou os preços dos lançamentos, as projeções de vendas, a participação esperada das novas linhas no faturamento ou metas específicas para os produtos.

Segundo Ana Fossati, gerente de Marketing da Nissin Foods do Brasil, a produção nacional da Geki faz parte da estratégia para atender ao interesse pela culinária coreana no país.

“Ao trazermos a massa Udon para o portfólio e incluirmos uma linha específica para atender ao fenômeno da culinária coreana com produção nacional, não estamos apenas lançando novos sabores, mas democratizando o acesso a experiências gastronômicas autênticas e marcantes da cultura asiática”, disse Ana Fossati.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Jerônimo Rodrigues reúne mais de 330 prefeitos em Salvador e traça estratégias para campanha eleitoral
Jerônimo Rodrigues reúne mais de 330 prefeitos em Salvador e traça estratégias para campanha eleitoral imagem

FESTA MAIS CEDO!

Torcida do Vitória terá facilidade para estacionar veículos no BaVi
Torcida do Vitória terá facilidade para estacionar veículos no BaVi imagem

MUDANDO DE CASA?

Impasse de R$ 35 bilhões por novo estádio acirra guerra em gigante inglês
Impasse de R$ 35 bilhões por novo estádio acirra guerra em gigante inglês imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

economia gastronomia

Relacionadas

Mais lidas