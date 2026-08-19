Gigante japonesa anuncia nova fábrica no Brasil após faturar R$ 29 bi

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A Nissin Foods anunciou, nesta terça-feira, 18, uma nova fase de expansão no Brasil. A companhia japonesa vai ampliar seu portfólio de macarrão instantâneo com dois lançamentos inspirados na culinária asiática: a linha Cup Noodles “Na Ousadia do Japão” e a marca Geki, de rámen coreano.

Os novos produtos devem chegar aos pontos de venda a partir de outubro de 2026. A estratégia ocorre enquanto a empresa também se prepara para colocar em operação uma nova fábrica no país, em Ponta Grossa, no Paraná.

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O movimento acompanha o desempenho positivo da companhia em 2025. No período, a Nissin Foods registrou receita global de 788,1 bilhões de ienes, o equivalente a R$ 29,2 bilhões, além de Ebitda de 99,6 bilhões de ienes, cerca de R$ 4,2 bilhões.

Américas concentram maior parte da receita

Segundo os dados apresentados pela empresa, as Américas responderam por 56,8% do faturamento global da Nissin em 2025. A China apareceu na sequência, com 26%, enquanto a Europa representou 9,4% e os demais países asiáticos somaram 7,8%.

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A operação brasileira também tem ampliado sua atuação internacional. Atualmente, a companhia exporta para cerca de dez países, entre eles China, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia.

“A demanda pelos nossos produtos está aumentando e hoje também exportamos para cerca de dez países, incluindo China, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Esse é um movimento importante para a companhia”, afirmou Takayuki Suzuki, presidente da Nissin Foods no Brasil.

Diante da relevância do mercado americano para os negócios da companhia, Suzuki classificou o Brasil como uma das principais operações internacionais do grupo.

Nova fábrica começa a operar em 2027

A expansão do portfólio acontece paralelamente à preparação para a terceira fábrica da Nissin no Brasil. A nova unidade será instalada em Ponta Grossa, no Paraná, com previsão de início das operações no começo de 2027.

Atualmente, a empresa possui fábricas em Ibiúna, no interior de São Paulo, e em Glória do Goitá, em Pernambuco.

A nova estrutura deverá ampliar a capacidade produtiva da companhia e abrir espaço para o desenvolvimento de novos produtos no mercado brasileiro.

“Neste ano queremos maximizar a produção nas fábricas verticais existentes. A partir de 2027, queremos acelerar o crescimento e impulsionar nossos produtos no Brasil”, declarou Suzuki.

A localização da unidade paranaense também foi escolhida por questões logísticas. Segundo o executivo, a proximidade com mercados como Uruguai, Paraguai e Argentina foi um dos fatores considerados pela empresa.

“A unidade de Ponta Grossa terá um papel importante na expansão da capacidade de produção de macarrão instantâneo, no desenvolvimento de produtos e também no fortalecimento das exportações”, detalhou.

Cup Noodles ganha massa udon e novos sabores

Entre as novidades está a linha “Na Ousadia do Japão”, que traz pela primeira vez ao portfólio brasileiro da Nissin o udon, uma massa japonesa mais espessa, no tradicional formato de copo.

A nova linha terá quatro opções. DanDan, com molho de gergelim japonês, e Curry, inspirado no curry japonês, serão produzidos com a massa udon.

Também fazem parte do lançamento os sabores Chili Tomato, de tomate picante japonês, e Teriyaki, inspirado no frango teriyaki japonês.

Além dos sabores, a identidade visual da linha aposta em referências às ruas de cidades do Japão. A proposta é aproximar a apresentação dos produtos da cultura japonesa e diferenciar as novas opções dentro do portfólio da marca.

Geki aposta no rámen coreano

A segunda novidade anunciada pela companhia é a chegada da Geki ao mercado brasileiro. A marca de macarrão instantâneo coreano será produzida nacionalmente e chega com três versões: Carbonara, Frango Picante e Frango Picante Extremo.

As receitas foram adaptadas ao paladar brasileiro e as embalagens indicam o nível de picância de cada opção.

A proposta cria diferentes níveis de intensidade para os consumidores. O sabor Carbonara tem menor grau de picância e molho cremoso, enquanto o Frango Picante ocupa uma faixa intermediária. Já o Frango Picante Extremo é voltado para quem prefere sabores mais intensos.

A chegada da Geki acontece em um cenário de interesse crescente por conteúdos e gastronomia relacionados à cultura pop asiática. A Nissin afirma que pretende oferecer essas referências em produtos de preparo rápido e com preços acessíveis.

A empresa, porém, não divulgou os preços dos lançamentos, as projeções de vendas, a participação esperada das novas linhas no faturamento ou metas específicas para os produtos.

Segundo Ana Fossati, gerente de Marketing da Nissin Foods do Brasil, a produção nacional da Geki faz parte da estratégia para atender ao interesse pela culinária coreana no país.

“Ao trazermos a massa Udon para o portfólio e incluirmos uma linha específica para atender ao fenômeno da culinária coreana com produção nacional, não estamos apenas lançando novos sabores, mas democratizando o acesso a experiências gastronômicas autênticas e marcantes da cultura asiática”, disse Ana Fossati.