Coelba e Exército: usina solar vai gerar economia de R$ 100 mil ao ano
Instituições somam investimentos em energia limpa e eficiência, com foco na economia e sustentabilidade
Por Andrêzza Moura
Em mais um passo rumo à sustentabilidade e à modernização energética, a Neoenergia Coelba e o Exército Brasileiro inauguraram, no último dia 14, uma usina solar fotovoltaica no Centro Marechal Cantuária, mais conhecido como Quartel de Amaralina, no bairro de Amaralina, em Salvador. Foram investidos R$ 570 mil.
O novo sistema permitirá que a unidade militar opere com energia 100% limpa e renovável, reduzindo os gastos públicos e comtribuindo com a preservação ambiental. A estimativa é que, anualmente, a usina gere cerca de 300 MWh e proporcione uma economia superior a R$ 100 mil anuais. No total, foram instalados 360 módulos solares, com potência total de 199,8 kWp.
Desde 2019, a parceria entre a Neoenergia Coelba e o Exército Brasileiro, por meio da 6ª Região Militar, vem rendendo frutos. Além, dessa nova iniciativa em Amaralina, a colaboração entre as instituições já implantou uma usina solar semelhante na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), com potência de 200,1 kWp e investimento de R$ 550 mil.
Além disso, a distribuidora já substituiu mais de 8,5 mil lâmpadas convencionais por modelos de LED em unidades militares baianas, promovendo modernização e economia de energia.
Os projetos fazem parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e consolidam uma estratégia de longo prazo para inserir práticas sustentáveis nas instituições públicas.
Vantagens para a população
- Contribuição para um meio ambiente mais limpo e saudável, com menos poluição
- Economia de recursos públicos que podem ser investidos em serviços e infraestrutura para a comunidade
- Incentivo ao uso de energias renováveis, promovendo a sustentabilidade local
- Exemplo positivo de responsabilidade ambiental para outras instituições públicas e privadas
