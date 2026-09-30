Com fortuna de R$ 24 bilhões, empresário dá dicas para o sucesso

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Em meio à era do crescimento das Inteligências Artificiais (IA) dentro de diversos setores, cada vez mais se questiona o papel e o valor do ser humano no mercado. Embora a sociedade passe por uma profunda redefinição, líderes empresariais ainda vêem habilidades essenciais nas pessoas.

Cofundador do Carlyle Group, uma das maiores empresas de capital privado e investimentos do mundo, o bilionário norte-americano David Rubenstein acredita que os fundamentos para chegar ao sucesso na carreira não mudaram — mesmo com a chegada da IA.

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Dono de uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 24 bilhões), Rubenstein confia nos métodos tradicionais. “Para um jovem, o melhor a fazer é aprender a ler e gostar de ler, aprender a falar de forma eficaz e persuasiva e aprender a escrever razoavelmente bem”, disse ao Business Insider.

Bilionário manda conselho para recém-chegados no mercado

De acordo com Rubenstein, os jovens profissionais devem “encontrar algo que realmente gostem e fazerem disso o trabalho de suas vidas”. Para o empresário, correr atrás do melhor cargo possível não é o melhor caminho.

"Ninguém jamais ganhou um Prêmio Nobel odiando o que faz”, disse o bilionário de 77 anos. O Carlyle Group conta com US$ 14 bilhões investidos em ativos sob gestão.

Embora reconheça que os profissionais estão recorrendo cada vez mais à IA para leitura e escrita, Rubenstein acredita que o julgamento humano sempre será importante para distinguir uma boa de uma má escrita.

David Rubenstein - Foto: Divulgação | The Aspen Institute

“Acho que as habilidades básicas que levaram as pessoas ao sucesso nos últimos milhares de anos provavelmente não vão desaparecer”, finalizou Rubenstein.