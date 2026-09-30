ECONOMIA
Com fortuna de R$ 24 bilhões, empresário dá dicas para o sucesso
Cofundador de empresa gigante deu conselhos para jovens profissionais
Em meio à era do crescimento das Inteligências Artificiais (IA) dentro de diversos setores, cada vez mais se questiona o papel e o valor do ser humano no mercado. Embora a sociedade passe por uma profunda redefinição, líderes empresariais ainda vêem habilidades essenciais nas pessoas.
Cofundador do Carlyle Group, uma das maiores empresas de capital privado e investimentos do mundo, o bilionário norte-americano David Rubenstein acredita que os fundamentos para chegar ao sucesso na carreira não mudaram — mesmo com a chegada da IA.
Dono de uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 24 bilhões), Rubenstein confia nos métodos tradicionais. “Para um jovem, o melhor a fazer é aprender a ler e gostar de ler, aprender a falar de forma eficaz e persuasiva e aprender a escrever razoavelmente bem”, disse ao Business Insider.
Leia Também:
Bilionário manda conselho para recém-chegados no mercado
De acordo com Rubenstein, os jovens profissionais devem “encontrar algo que realmente gostem e fazerem disso o trabalho de suas vidas”. Para o empresário, correr atrás do melhor cargo possível não é o melhor caminho.
"Ninguém jamais ganhou um Prêmio Nobel odiando o que faz”, disse o bilionário de 77 anos. O Carlyle Group conta com US$ 14 bilhões investidos em ativos sob gestão.
Embora reconheça que os profissionais estão recorrendo cada vez mais à IA para leitura e escrita, Rubenstein acredita que o julgamento humano sempre será importante para distinguir uma boa de uma má escrita.
“Acho que as habilidades básicas que levaram as pessoas ao sucesso nos últimos milhares de anos provavelmente não vão desaparecer”, finalizou Rubenstein.