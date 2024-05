Com investimento de R$ 20 mi, fábrica de calçados será instalada na BA | A TARDE

A empresa catarinense Lia Line anunciou a implantação de unidade fabril no município de Ipirá, nesta quinta-feira, 23, com a perspectiva de geração de 1 mil empregos diretos e 200 indiretos. A iniciativa surge em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado no próximo sábado, 25. A nova unidade terá capacidade de produção de até 2 milhões de pares/ano. O investimento previsto é de R$ 20 milhões.

A operação deve começar em julho deste ano, segundo aponta o empreendimento, que firmou o protocolo de intenções nesta quinta-feira, 23, com o governo da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

“Hoje celebramos este protocolo com muita felicidade. A Lia Line vai ocupar a fábrica onde funcionou durante 20 anos a Paquetá. Após seu fechamento no ano passado, fico muito feliz em anunciar a chegada de outra calçadista em Ipirá, grupo catarinense com 11 anos na Bahia. A instalação da décima unidade vai proporcionar emprego e renda no município, que tem profissionais experientes no segmento”, afirma Angelo Almeida, gestor da pasta.

De acordo com Irivan Soares, diretor do Grupo Lia Lina, a abertura de mais uma unidade na Bahia fortalece a posição da empresa no mercado nacional. “A nova fábrica nos ajuda a continuar competindo no mercado e Ipirá, por ser uma planta grande, nos possibilita a capacidade de expandir com mais força. Iremos produzir calçados femininos e a pretensão é que 30% sejam exportados e o restante seja distribuído nacionalmente”, afirma.

Instalada na Bahia desde 2013, o Grupo Lia Line emprega mais de 3 mil funcionários em nove unidades industriais, fabricando calçados femininos e infantis e está presente nos municípios de Itapetinga, Firmino Alves, Itororó, Ibicuí, Valente, Conceição do Coité e Camacan.

