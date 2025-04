Consignado CLT: Mais de R$ 1,28 bi em empréstimos são registrados

Foram firmados 193.744 contratos, entre mais de 11,6 milhões de propostas enviadas - Foto: Shutterstock

O programa Crédito do Trabalhador registrou R$ 1,28 bilhão em empréstimos concedidos após uma semana em que foi lançado. Os dados são da Dataprev e foram repassados ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

O consignado CLT permite empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada e foi lançado na última sexta-feira, 21. Desde então, foram firmados 193.744 contratos, entre mais de 11,6 milhões de propostas enviadas por trabalhadores por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

O valor médio contratado foi de R$ 6.623,48, com parcelas mensais de R$ 347,23, a serem pagas, em média, ao longo de 19 meses.

Consignado CLT

O novo instrumento financeiro abrange empregados da iniciativa privada com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais (MEI).

Os beneficiados poderão contratar essa modalidade de empréstimo usando até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como garantia. Também pode usar 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa (que é de 40% do valor do saldo).

Com o FGTS como garantia do consignado, o governo prevê que a taxa de juros caia cerca de 40%, quase a metade do que é cobrado hoje. Em dezembro do ano passado, por exemplo, a taxa média de juros no consignado do setor privado foi de 2,89% ao mês.