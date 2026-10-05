Dólar abaixo de R$ 5: por que o mercado reagiu a Flávio Bolsonaro à frente da eleição

Siga o A TARDE no Google

Após o resultado do primeiro turno das eleições, na noite deste domingo, 4, que consagrou Flávio Bolsonaro (PL) como líder da disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o dólar e juros futuros despencaram nas negociações. Já o Ibovespa saltou 8%, atingindo 209,5 mil pontos nesta segunda-feira, 5.

O dólar abriu um recuo de 4,26%, sendo negociado abaixo de R$ 5. Já as taxas do Depósito Interfinanceiro abriram a sessão baixas próximas de 100 pontos-base em contratos extensos. A taxa para janeiro de 2028 estava em 12,735%, em baixa de 77 pontos-base ante o ajuste de 13,509% da sessão anterior.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O cenário do mercado financeiro pode influenciar diretamente compras, passagens e preço dos combustíveis.

Entenda como resultado da eleição impacta no dólar

No mercado financeiro, mesmo sem propostas claras para o setor, Flávio é visto como um nome mais propenso a priorizar o ajuste das contas públicas. Já o adversário Lula enfrenta a desconfiança da categoria.

A possibilidade de troca de presidente projeta no mercado condições políticas para conduzir a agenda econômica desejada.

Além disso, o resultado impulsiona ativos brasileiros no exterior e eleva expectativas para uma forte alta do Ibovespa na abertura do pregão. Prova disso é que as ações de empresas brasileiras listadas nos Estados Unidos se valorizavam no pré-mercado.

Entre os exemplos de crescimento estão:

Petrobras com 10%;

Itaú Unibanco com 12%;

Bradesco com 11%;

Embraer com 6%.

Mercado Livre com 6%;

Nubank com 10%.

Como compras e preços referentes a combustível e passagem podem ser impactados?

A variação da cotação do dólar altera diretamente o preço final de produtos importados, de mercadorias que dependem de matérias-primas estrangeiras e do custo de viagens internacionais.

Podem ser impactados produtos importados como celulares, eletrônicos e carros, além de alimentos e produtos com trigo. O dólar baixo aumenta o poder de compra e tende a estabilizar os preços internos de produtos com insumos estrangeiros.

Destas forma, passagens aéreas costumam ficar mais baratas, porque os principais custos das companhias aéreas são cotados ou indexados no dólar.

O preço do combustível também sobe quando o dólar se valoriza porque o petróleo é cotado nessa moeda no mundo todo. Se o dólar sobe, o custo do barril fica mais caro em reais para a Petrobras e importadores.

Além disso, o Brasil importa parte da gasolina e do diesel que consomem, pagando preços internacionais. A alta no custo de importação pressiona os reajustes feitos pela Petrobras e distribuidoras e o valor final ao consumidor também soma impostos, frete, margens de lucro e biocombustíveis.