Prazo para sacar dinheiro nas bets acaba nesta segunda-feira (5)

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As pessoas que possuem algum dinheiro alojado em qualquer aplicativo de apostas online, as famigeradas bets, têm até as 23h59 desta segunda-feira, 5, para retirar os valores das plataformas.

A medida começou a ser válida logo após a proibição das bets, que aconteceu no dia 25 de setembro, após o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinar uma Medida Provisória contra os jogos de azar online.

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O que acontece caso o dinheiro não seja sacado?

Caso os apostadores não retirem o dinheiro das bets dentro do prazo indicado, a devolução será feita de forma posterior pelos bancos que operam junto às casas de aposta.

De acordo com o Governo Federal, essa devolução deve ser feita entre os dias 9 e 14 de outubro. Vale ressaltar que a restituição vale somente para as bets que estavam autorizadas pelo governo.

Ainda conforme o governo, as pessoas que tentarem acessar as plataformas serão direcionadas para uma página com orientações sobre como resgatar os valores e as garantias da devolução dos recursos.

Aplicativo de Bet - Foto: Joedson Alves | Agência Brasil

Como sacar o dinheiro das bets?

Para retirar o dinheiro das contas nas bets, o usuário deve seguir o seguinte passo a passo:

Fazer login no site ou aplicativo da bet onde o dinheiro está;

Acessar a área de saldo ou carteira ;

; Selecionar a opção de saque ;

; Inserir a chave Pix ou conta bancária vinculada para receber o valor

Quando os sites serão bloqueados?

As lojas de aplicativo, os provedores de internet e o CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil) deverão bloquear os sites e aplicativos a partir da 0h de 6 de outubro, terça-feira.

Entenda o cronograma de devolução

Até as 23h59 de 5 de outubro , segunda-feira, os apostadores poderão retirar os valores mantidos nas plataformas.

, segunda-feira, os apostadores poderão mantidos nas plataformas. Às 0h de 6 de outubro , terça-feira, os sites e aplicativos de apostas sairão do ar .

, terça-feira, os de apostas . Entre 7 e 8 de outubro , quarta e quinta-feira, as empresas deverão informar aos bancos os valores mantidos por cada apostador, identificados por CPF .

, quarta e quinta-feira, as deverão informar aos bancos os por cada apostador, . Entre 9 e 14 de outubro , os recursos serão devolvidos integralmente por meio das instituições financeiras.

, os integralmente por meio das instituições financeiras. A partir de 14 de outubro , a Caixa Econômica Federal passará a intermediar a devolução nos casos em que houver algum impedimento .

Aplicativo de Bet - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Publicidade de bets também está proibida?

Assim, com a proibição das bets, segundo o governo federal, novas publicidades de jogos de azar online também ficaram proibidas após a publicação da Medida Provisória.

Com isso, as empresas do setor terão até as 23h59 desta segunda-feira, 5, para retirar as peças e ações de publicidade, tanto de meios físicos quanto digitais.

O mesmo vale para a remoção de marcas vinculadas a contratos de patrocínio.