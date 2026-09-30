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ECONOMIA

Dono de império dos ônibus com receita de R$ 1,5 bilhão cria empresas de tecnologia

Expansão acontece em disputa de mercado com players nativos digitais

Daniel Genonadio
Por
Grupo Guanabara transporta 13 milhões de passageiros anualmente.
Grupo Guanabara transporta 13 milhões de passageiros anualmente. - Foto: Divulgação

O Grupo Guanabara, um dos principais de transporte rodoviários do Brasil, agora está entrando no mercado de tecnologia. O conglomerado fundado em 1968 no Rio de Janeiro expandiu sua atuação com três empresas de software as a service (SaaS). A receita bruta estimada do grupo é superior a R$ 1,5 bilhão.

Fundado por Jacob Barata, conhecido como o Rei dos Ônibus, o Grupo Guanabara já se destaca por atuações no transporte de passageiros, concessionárias de automóveis e no setor financeiro.

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A expansão para as empresas de software as a service (SaaS) acontece em um momento em que o segmento de transportes, assim como outros mercados tradicionais, vem sendo disputado por players nativos digitais. Empresas como Buser e FlixBus viraram concorrentes do Guanabara.

“A forma de crescer até aqui foi de um jeito, mas manter a liderança exige outra abordagem. Diferentemente dos novos players, sabemos operar bem e temos capacidade de desenvolver a melhor tecnologia, o que nos permite competir de igual para igual”, afirma Felipe Moimaz, CTO do Grupo Guanabara, em entrevista ao Startups.

“Estamos investindo em tecnologia para revolucionar o setor. Temos diversas verticais, desde a nossa plataforma de e-commerce para venda digital de bilhetes, até IA para precificação dinâmica, algo que as companhias aéreas já tinham consolidado, mas o setor rodoviário ainda não”, aponta o executivo.

Grupo Guanabara transporta 13 milhões de passageiros anualmente.
Grupo Guanabara transporta 13 milhões de passageiros anualmente. - Foto: Divulgação

O CTO do Grupo Guanabara ainda revelou que o software proprietário utilizado nas operações de ônibus atualmente foi inspirado nos sistemas usados no setor de aviação.

Mas o avanço tecnológico vai além das suas próprias operações. O Grupo Guanabara possui três empresas de SaaS para o mercado: a Smart Travel (plataforma de gestão de passagens), MPlan (gestão operacional da frota e de motoristas) e a Viva Fidelidade (programa de benefícios).

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Ônibus seguem como prioridade

Com todos esses avanços, a frente de tecnologia já corresponder a uma parte “relevante” do faturamento da holding. Apesar disso, o carro-chefe do conglomerado segue sendo a operação de ônibus.

Em março de 2026, a Guanabara anunciou investimento de R$ 160 milhões para compra de 80 ônibus rodoviário de alto padrão. Do total, 60 foram de dois andares e 20 de piso único.

A Guanabara opera linhas intermunicipais e interestaduais por todo o Brasil e anunciou que a distribuição dos novos veículos para rotas que conectam as cinco regiões do país.

O Grupo Guanabara reúne marcas como Expresso Guanabara, Real Expresso, Rápido Federal, UTIL, Viação Sampaio e Brisa. As empresas atendem milhares de trechos em todo o Brasil e operam mais de 1.200 mercados, transportando cerca de 13 milhões de passageiros anualmente.

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brasil Mobilidade ônibus

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