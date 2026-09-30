Dono de império dos ônibus com receita de R$ 1,5 bilhão cria empresas de tecnologia

O Grupo Guanabara, um dos principais de transporte rodoviários do Brasil, agora está entrando no mercado de tecnologia. O conglomerado fundado em 1968 no Rio de Janeiro expandiu sua atuação com três empresas de software as a service (SaaS). A receita bruta estimada do grupo é superior a R$ 1,5 bilhão.

Fundado por Jacob Barata, conhecido como o Rei dos Ônibus, o Grupo Guanabara já se destaca por atuações no transporte de passageiros, concessionárias de automóveis e no setor financeiro.

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A expansão para as empresas de software as a service (SaaS) acontece em um momento em que o segmento de transportes, assim como outros mercados tradicionais, vem sendo disputado por players nativos digitais. Empresas como Buser e FlixBus viraram concorrentes do Guanabara.

“A forma de crescer até aqui foi de um jeito, mas manter a liderança exige outra abordagem. Diferentemente dos novos players, sabemos operar bem e temos capacidade de desenvolver a melhor tecnologia, o que nos permite competir de igual para igual”, afirma Felipe Moimaz, CTO do Grupo Guanabara, em entrevista ao Startups.

“Estamos investindo em tecnologia para revolucionar o setor. Temos diversas verticais, desde a nossa plataforma de e-commerce para venda digital de bilhetes, até IA para precificação dinâmica, algo que as companhias aéreas já tinham consolidado, mas o setor rodoviário ainda não”, aponta o executivo.

Grupo Guanabara transporta 13 milhões de passageiros anualmente. - Foto: Divulgação

O CTO do Grupo Guanabara ainda revelou que o software proprietário utilizado nas operações de ônibus atualmente foi inspirado nos sistemas usados no setor de aviação.

Mas o avanço tecnológico vai além das suas próprias operações. O Grupo Guanabara possui três empresas de SaaS para o mercado: a Smart Travel (plataforma de gestão de passagens), MPlan (gestão operacional da frota e de motoristas) e a Viva Fidelidade (programa de benefícios).

Ônibus seguem como prioridade

Com todos esses avanços, a frente de tecnologia já corresponder a uma parte “relevante” do faturamento da holding. Apesar disso, o carro-chefe do conglomerado segue sendo a operação de ônibus.

Em março de 2026, a Guanabara anunciou investimento de R$ 160 milhões para compra de 80 ônibus rodoviário de alto padrão. Do total, 60 foram de dois andares e 20 de piso único.

A Guanabara opera linhas intermunicipais e interestaduais por todo o Brasil e anunciou que a distribuição dos novos veículos para rotas que conectam as cinco regiões do país.

O Grupo Guanabara reúne marcas como Expresso Guanabara, Real Expresso, Rápido Federal, UTIL, Viação Sampaio e Brisa. As empresas atendem milhares de trechos em todo o Brasil e operam mais de 1.200 mercados, transportando cerca de 13 milhões de passageiros anualmente.