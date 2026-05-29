Conforto no lar vira motor de consumo e muda mercado de eletrodomésticos

Procurar bem-estar e autenticidade no próprio lar virou um dos maiores motores do consumo no Brasil. Estudos mostram que os lares estão se tornando um espaço de refúgio, conexão emocional, descanso e, ao mesmo tempo, de expressão individual.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Censo de Moradia QuintoAndar, 57% das pessoas estão realizando investimentos contínuos para obter ainda mais conforto nos lares, transformando a casa em um local multifuncional que integra trabalho, lazer e descanso.

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Um dos aliados desse novo estilo de vida é a Electrolux, empresa que está completando 100 anos de existência no Brasil em 2026. Com o conceito “sua casa bem vivida”, a marca visa garantir mais praticidade e tempo livre para quem adquirir qualquer um de seus produtos.

De acordo com Valéria Balasteguim, vice-presidente do setor de Recursos Humanos do grupo na América Latina, a ideia é transformar as tarefas do dia a dia em algo leve e prazeroso para o morador da casa.

“Quando a gente fala ali de jornada do consumidor, a gente vem olhando que outro tipo de serviço a gente pode trazer para que a casa do consumidor seja bem vivida. Nesse sentido, fazer com que a casa seja muito mais prática de ser vivida”, contou ela, em entrevista a reportagem do portal A TARDE.

Mas o que é uma "casa bem vivida" na prática?

Montagem dos filtros de água - Foto: Gian Galani

Uma casa bem vivida garante mais tempo de qualidade dos pais com os filhos ou cônjuges, e mais agilidade em atividades que levariam o dobro ou triplo do tempo, e não manteriam a mesma qualidade, caso fossem feitas de maneira manual.

“A casa bem vivida é um lugar que seja limpo para você, fácil de usar os produtos e que os clientes tenham tranquilidade. Como por exemplo, um ar-condicionado que você sabe que tem um filtro específico que não vai prejudicar a saúde do teu filho e o filtro de água que tem dois ou três filtros para que realmente tire todas as impurezas”, explicou Valéria.

“Para nós, o bem-viver é você ter mais tempo livre para fazer tudo aquilo que gosta, seja ler um livro, tomar um banho demorado, não fazer nada ou assistir TV. Nossa garantia é que tudo o que cerca o cliente com os nossos produtos e serviços façam com que ele tenha mais tempo livre”.

“Essas experiências garantem que o consumidor consiga ter essa casa mais bem vivida para fazer aquilo que quer com menos esforço, garantindo mais facilidade e praticidade no dia a dia”, completou.

O consumidor é a principal referência na criação dos produtos

Aspiradores de pó sendo montados na Electrolux - Foto: Gian Galani

Presente em um tour pelas fábricas da Electrolux em Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná, a reportagem do portal A TARDE pôde observar como o consumidor é a principal referência e indicador estratégico da marca na criação de seus produtos, independentemente do setor.

Atualmente, eles trabalham com três setores, que oferecem serviços integrados. São eles: Sabor (fogões, refrigeradores, cooktops), Cuidado (lavanderia) e Bem-estar (ar-condicionado, aspiradores de pó e filtros de água).

A criação das funcionalidades destes produtos é baseada no comportamento das famílias brasileiras. Os profissionais fazem estudos voltados para as necessidades de cada nicho de cliente, garantindo esse bem estar nos lares ao longo destes 100 anos e dos próximos.

“A gente não cuida dos produtos, a gente cuida dessas pessoas que fazem parte desse cenário nessa casa bem vivida. Então a gente tem observado a geração Z e que nesse mercado de casas dos grandes centros, a casa é petficada, com animais de estimação ao invés de muitos filhos”, contou Rodrigo Padilha, Vice-Presidente de Negócios e Serviços ao Consumidor para a América Latina (LATAM) no Electrolux Group.

“A gente está muito antenado em tudo isso e trazendo esses dados antropológicos para poder entender como o consumidor se comporta, pois é importante entender o que significa um eletrodoméstico na vida de um indivíduo”, reforçou.

*A repórter viajou para a fábrica da Electrolux, em Curitiba, à convite da empresa.