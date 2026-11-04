Em meio à recuperação extrajudicial de R$ 328 milhões, Chilli Beans anuncia mega promoção

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Em meio ao processo de recuperação extrajudicial, a Chilli Beans anuncia mega promoção com óculos de sol e relógios, oferecendo descontos de até 50%. Entre os produtos anunciados na promoção, há modelos de óculos por R$ 164,98 e relógios por R$ 219,99.

As ofertas incluem diferentes opções de acessórios, com modelos que tiveram os preços reduzidos pela metade em relação aos valores originais.

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Chilli Beans busca novos sócios em recuperação extrajudicial

A oferta de produtos ocorre enquanto a Chilli Beans tenta reorganizar suas finanças. O plano de recuperação extrajudicial apresentado à Justiça paulista prevê venda de ativos, operações de fusões e aquisições, aumento de capital e alternativas de pagamento aos credores.

A companhia informou que as operações de fusão e aquisição previstas no plano dizem respeito à venda de participação na própria empresa. O acordo com os principais credores também prevê um aporte de até R$ 50 milhões, que será realizado pelos próprios financiadores.

Itaú, Akron e Vega atuam como financiadores âncora e coordenam a entrada dos novos recursos. A gestora Gávea, que já integrou o quadro societário da rede, não é mais acionista.

O pedido de recuperação da Chilli Beans, reúne sete sociedades e abrange R$ 328,69 milhões em créditos. Quando apresentou a proposta à Justiça, a empresa já contava com a adesão de credores responsáveis por R$ 115,41 milhões, o equivalente a 35,11% do total. O grupo assumiu o compromisso de ultrapassar metade dos créditos abrangidos no prazo de 90 dias.

Óculos de sol custam R$ 164,98

Entre as opções disponíveis na promoção estão alguns óculos de sol masculinos da Chilli Beans. Os produtos, que custavam originalmente R$ 329,96, aparecem por R$ 164,98.

Confira os modelos:

Redondo degradê preto: de R$ 329,96 por R$ 164,98;

Redondo tartaruga: de R$ 329,96 por R$ 164,98;

de R$ 329,96 por R$ 164,98; Redondo degradê marrom: de R$ 329,96 por R$ 164,98;

de R$ 329,96 por R$ 164,98; Redondo laranja: de R$ 329,96 por R$ 164,98.

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Relógios têm descontos de 50%



O saldão também reúne relógios analógicos e automáticos. Os acessórios, anunciados inicialmente por R$ 439,98, estão sendo vendidos por R$ 219,99.

Entre os modelos estão:

Relógio analógico de couro marrom: de R$ 439,98 por R$ 219,99;

de R$ 439,98 por R$ 219,99; Relógio analógico de couro prata: de R$ 439,98 por R$ 219,99;

de R$ 439,98 por R$ 219,99; Relógio automático esportivo preto: de R$ 439,98 por R$ 219,99;

de R$ 439,98 por R$ 219,99; Relógio National Gallery George Stubbs marrom: de R$ 439,98 por R$ 219,99.

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Inadimplência e queda no faturamento



A reestruturação ocorre após episódios de inadimplência e cobranças antecipadas de dívidas. Em fato relevante, a Vert Companhia Securitizadora informou que a Mustang 25 Participações, uma das empresas do grupo, deixou de pagar uma parcela de suas notas comerciais.

Após a notificação e o não pagamento dentro do prazo adicional de dois dias úteis previsto em contrato, foi caracterizado um evento de vencimento antecipado automático dos títulos. A situação também levou ao resgate antecipado obrigatório das debêntures lastreadas nessas notas.

Antes disso, em assembleia realizada em 2 de outubro, os debenturistas haviam aprovado a suspensão temporária dos efeitos do vencimento antecipado de uma dívida de R$ 89 milhões. A empresa tinha até 26 de outubro para concluir a renegociação das parcelas vencidas.

No mesmo mês, André Dela Togna, executivo especializado em reestruturação empresarial, assumiu a vice-presidência da companhia. Ele passou a conduzir as negociações com os bancos credores ao lado do fundador e CEO da Chilli Beans, Caito Maia.

Os dados financeiros apresentados à Justiça também apontam uma redução significativa nas receitas. Entre janeiro e setembro de 2026, o faturamento bruto das empresas envolvidas na recuperação foi de R$ 151,26 milhões, uma queda de 29,9% em comparação com os R$ 215,76 milhões registrados no mesmo intervalo de 2025.

No acumulado de todo o ano passado, a receita já havia recuado 3,9%, chegando a R$ 390,67 milhões.

A companhia atribui as dificuldades ao encarecimento do crédito, à retração do consumo e à redução do movimento nos shopping centers. Também cita a concorrência de plataformas asiáticas de baixo custo e os investimentos necessários para diversificar sua atuação no segmento óptico.

Segundo a petição apresentada à Justiça, o aumento dos custos de financiamento atingiu tanto a franqueadora quanto os franqueados, dificultando a abertura de novas unidades, a reposição de estoques e a manutenção das operações.

Apesar da renegociação das dívidas financeiras, a proposta informa que as condições de pagamento de funcionários e fornecedores não serão afetadas.