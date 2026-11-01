Feriado muda pagamento de salário em novembro; veja nova data

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O calendário de novembro terá uma alteração por causa do feriado nacional de Finados, que cairá na segunda-feira, 2. A mudança pode impactar a data de pagamento dos trabalhadores que recebem no quinto dia útil.

A contagem para o pagamento começa no dia 1º de novembro e considera os dias de segunda-feira a sábado. Já os domingos e feriados não entram no cálculo dos dias úteis.

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De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o sábado também faz parte da contagem, mesmo quando não há jornada habitual de trabalho nesse dia.

Qual é o quinto dia útil em novembro ?

Com o feriado dos Finados na segunda-feira, 2, a contagem dos dia úteis fica da seguinte forma:

1º de novembro, domingo: não entra na contagem;

2 de novembro, segunda-feira: feriado, não entra na contagem;

3 de novembro, terça-feira: primeiro dia útil;

5 de novembro, quarta-feira: segundo dia útil;

6 de novembro, quinta-feira: terceiro dia útil;

7 de novembro, sexta-feira; quarto dia útil;

8 de novembro, sábado; quinto dia útil.

Diante disso, os empregadores têm até o dia 8 de novembro para realizar o pagamento dos salários.

O que fazer se o salário atrasar?

Quando o pagamento ultrapassa o prazo limite, qualquer dia após esse limite já configura atraso legal, pois a legislação determina que o risco do negócio pertence ao empregador e não pode ser transferido ao trabalhador.



Se o seu salário atrasar, o primeiro passo é reunir provas do atraso, como extratos bancários e holerites, e tentar um contato formal por escrito com o RH da empresa.

O trabalhador ainda pode procurar um sindicato da categoria, que pode auxiliar na defesa dos direitos do empregado e na adoção das medidas cabíveis.