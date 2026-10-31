Free flow: motoristas têm até dia 16 para pagar pedágio e evitar multa

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Até o dia 16 de novembro, 724.414 motoristas terão a oportunidade de quitar as tarifas de pedágios eletrônicos, conhecidos como "free flow", sem receber multa. De acordo com dados do Ministério dos Transportes, esse número considera pessoas que passaram pelos pórticos até 17 de outubro.

O free flow é um sistema de pedágio eletrônico sem cancelas que cobra a tarifa automaticamente, sem que o motorista precise parar ou reduzir a velocidade.

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No fim de abril, o Ministério dos Transportes suspendeu 2.627.504 multas por falta de pagamento do free flow, para assegurar prazo adequado para a integração e o pleno funcionamento dos sistemas.

Como o prazo regular para pagar o pedágio é de 30 dias, os motoristas que passaram pelos pórticos após 17 de outubro ainda estão dentro do prazo para quitar a tarifa antes de serem multados

O não pagamento do pedágio é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Os motoristas que quitarem as tarifas até 16 de novembro também poderão ter retirados da CNH os pontos referentes às infrações abrangidas pela suspensão.

Como pagar o free flow

Para consultar as passagens pelo free flow, o motorista precisa:

Abrir o aplicativo CNH do Brasil;

Tocar na opção “Veículos”;

Escolher e tocar no veículo na lista exibida;

Tocar na opção “Pedágio eletrônico”.

Para quem utiliza tag, nada muda: a cobrança continua sendo feita automaticamente pela empresa contratada pelo motorista.

Também é possível usar o aplicativo para contestar uma cobrança caso identifique uma passagem que não foi realizada por seu veículo.

As passagens ficam registradas no aplicativo por até cinco anos. O motorista tem até 30 dias após receber a notificação da passagem pelo pórtico para quitar o pedágio.