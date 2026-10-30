Gigante dos supermercados abre nova loja com 140 empregos e mira R$ 13,5 bilhões

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O Grupo Koch, considerado a oitava maior rede supermercadista do Brasil, vai inaugurar uma nova unidade do atacarejo Komprão no dia 4 de novembro, às 9h, na Praia da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A abertura será acompanhada pela geração de 140 empregos diretos e pela expectativa de criação de outras 300 vagas indiretas.

Com a inauguração, a empresa chegará à marca de 103 lojas em Santa Catarina. Fundado em Tijucas, o grupo mantém um plano de expansão e projeta faturar R$ 13,5 bilhões em 2026, o que representa um crescimento estimado de 20% em relação ao ano anterior.

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Nova loja terá estrutura de mais de 9 mil m²

A unidade foi construída em um terreno de 12 mil m² e possui mais de 9 mil m² de área construída. O empreendimento contará com 29 caixas de atendimento, sendo sete de autoatendimento, além de estacionamento com capacidade para quase 200 veículos.

O atacarejo também terá setores de:

hortifrúti;

açougue;

padaria;

adega;

produtos perecíveis.

Uma galeria comercial, que inclui uma unidade da rede FitLand, complementará a estrutura.

A nova loja será a quinta operação do Grupo Koch em Palhoça, onde a empresa já mantém três unidades Komprão e uma SuperKoch.

Grupo projeta faturamento bilionário

Atualmente, o Grupo Koch ocupa a oitava posição entre as maiores redes supermercadistas do país, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

Para 2026, a expectativa é alcançar R$ 13,5 bilhões em faturamento, impulsionada pela ampliação da presença da rede no mercado catarinense.

A inauguração também reforça a estratégia de crescimento da empresa no litoral, especialmente em regiões com forte movimentação turística.