POTÊNCIA NACIONAL
Nordeste supera Sul e vira 2ª maior região do Brasil em gestão de patrimônio
Região acumlou cerca de R$ 60,5 bilhões em investimentos
O Nordeste se tornou a segunda região do Brasil em gestão de patrimônio. A área ultrapassou o Sul em números registrados no primeiro semestre de 2026, ocupando o vice lugar da lista, perdendo apenas para o Sudeste.
De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o volume de investimentos administrados por gestores de patrimônio no Nordeste foi de R$ 60,5 bilhões, enquanto o Sul registrou apenas R$ 55,9 bilhões.
O desempenho nordestino representa uma alta de 9,4% em relação a dezembro de 2025. No entanto, a somatória total do país reduziu 1,9% em comparação com o ano anterior,marcando R$ 533,3 bilhões.
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Os números ainda apontam que, em valores absolutos, o Nordeste ganhou cerca de R$ 5,2 bilhões no semestre, enquanto o Sul perdeu aproximadamente R$ 14,8 bilhões.
Confira o ranking nacional:
- 1. Sudeste: R$ 407,5 bilhões (-3,5%)
- 2. Nordeste: R$ 60,5 bilhões (+9,4%)
- 3. Sul: R$ 55,9 bilhões (-1,2%)
- 4. Centro-Oeste: R$ 5,7 bilhões (-8,1%)
- 5. Norte: R$ 3,7 bilhões (+19,4%)