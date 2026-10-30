Nordeste supera Sul e vira 2ª maior região do Brasil em gestão de patrimônio

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O Nordeste se tornou a segunda região do Brasil em gestão de patrimônio. A área ultrapassou o Sul em números registrados no primeiro semestre de 2026, ocupando o vice lugar da lista, perdendo apenas para o Sudeste.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o volume de investimentos administrados por gestores de patrimônio no Nordeste foi de R$ 60,5 bilhões, enquanto o Sul registrou apenas R$ 55,9 bilhões.

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O desempenho nordestino representa uma alta de 9,4% em relação a dezembro de 2025. No entanto, a somatória total do país reduziu 1,9% em comparação com o ano anterior,marcando R$ 533,3 bilhões.

Os números ainda apontam que, em valores absolutos, o Nordeste ganhou cerca de R$ 5,2 bilhões no semestre, enquanto o Sul perdeu aproximadamente R$ 14,8 bilhões.

Confira o ranking nacional: