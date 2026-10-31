Chilli Beans recorre à recuperação extrajudicial por dívida de R$ 340 milhões

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Chilli Beans, rede brasileira especializada na venda de óculos e relógios, apresentou um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em débitos com instituições financeiras. Como parte do plano, a empresa prevê receber um aporte de até R$ 50 milhões, com recursos financiados pelos próprios credores.



O processo contempla exclusivamente as obrigações financeiras da companhia. Dessa forma, as dívidas com fornecedores, funcionários e outros parceiros comerciais não fazem parte da negociação.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, não foram detalhadas as razões que levaram a marca a buscar a renegociação de seus compromissos financeiros.

Fundada no final da década de 1990 pelo empresário Caito Maia, a Chilli Beans construiu uma rede com mais de 800 pontos de venda no Brasil e expandiu suas operações para o mercado internacional.

A empresa também possui presença em países como Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, México, Bolívia e Tailândia. Com mais de duas décadas de atuação, a marca está entre as maiores redes de óculos e acessórios da América Latina.